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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 12:34

Просмотров: 2241

В Мангистаускую областную больницу доставили мужчину с ножевым ранением

Пострадавшего госпитализировали вчера, 28 августа, в 22:50. Об этом сообщил Айткали Чалабаев, заведующий приемным отделением Мангистауской областной больницы (МОБ).

На месте происшествия. Фото очевидцев
Пострадавший мужчина 1984 года рождения сообщил врачам, что его ранили в область печени в подъезде дома №1 в 4 микрорайоне Актау.

- Мужчину прооперировали, на данный момент его состояние стабильное, - сказал Айткали Чалабаев.

Комментарий ДВД Мангистауской области будет опубликован после получения ответа на официальный запрос Lada.kz.

Напомним, в июле посетители сауны в Актау устроили поножовщину.



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Комментарии ( 2 )

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Ян (Посетители) Сегодня, 14:31
Видео ни о чём. Не видел он столько патрульных..... crazy
 
-1
  • murasocer
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Ян
 vnshds (Посетители) Сегодня, 13:17
Каждому у дарившему ножом отрубать руку. А потом судить и давать пожизненное.
 
 

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