В Мангистаускую областную больницу доставили мужчину с ножевым ранением

На месте происшествия. Фото очевидцев
Пострадавший мужчина 1984 года рождения сообщил врачам, что его ранили в область печени в подъезде дома №1 в 4 микрорайоне Актау.
- Мужчину прооперировали, на данный момент его состояние стабильное, - сказал Айткали Чалабаев.
Комментарий ДВД Мангистауской области будет опубликован после получения ответа на официальный запрос Lada.kz.
Напомним, в июле посетители сауны в Актау устроили поножовщину.
- Мужчину прооперировали, на данный момент его состояние стабильное, - сказал Айткали Чалабаев.
Комментарий ДВД Мангистауской области будет опубликован после получения ответа на официальный запрос Lada.kz.
Напомним, в июле посетители сауны в Актау устроили поножовщину.