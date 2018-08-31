В 12 микрорайоне Актау обнаружен труп мужчины

Фото очевидцев
Вчера, 30 августа, примерно в 18:00 на станцию Скорой помощи поступил вызов о том, что на галерее обнаружен мужчина без признаков жизни.
Причина и обстоятельства смерти не установлены.
Причина и обстоятельства смерти не установлены.
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Пятница, 31 Августа
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