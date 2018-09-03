В Мангистаускую областную больницу в один день поступили двое пострадавших с ножевыми ранениями

Приемный покой МОБ. Фото автора

В 03:20 в субботу, 1 сентября, в Мангистаускую областную больницу (МОБ) поступил мужчина 1992 года рождения с колото-резаной раной левой ягодицы. После оказания медицинской помощи его отпустили домой.



Второй пострадавший с ножевым ранением, мужчина 1981 года рождения, поступил в МОБ 1 сентября в 19:00. Врачи диагностировали проникающее ранение в область живота. Пациента прооперировали.



Накануне, 31 августа, в МОБ поступили двое пострадавших в ДТП.



Одна из аварий произошла в Баутино. Пострадавший, мужчина 1994 года рождения, прооперирован и госпитализирован в отделение травматологии с закрытым переломом левой ключицы. Его состояние врачи оценивают как средней тяжести.



Второе ДТП, в котором пострадал мужчина 1995 года рождения, произошло в Форт-Шевченко.



- У пациента закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Его госпитализировали в отделение нейрохирургии, - прокомментировал Айткали Чалабаев, заведующий отделением приемного покоя МОБ.