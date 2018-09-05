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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:43

Просмотров: 1276

Дрифт на электромобиле в Актау: Двое сотрудников полиции отстранены от занимаемых должностей

О результатах служебного расследования сообщили в ДВД Мангистау.

Кадр видео
- По итогам служебного расследования оба сотрудника полиции дисциплинарно наказаны и отстранены от своих занимаемых должностей, - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

Напомним, что в Сети появилось видео, на кадрах которого видно, как сотрудники полиции разъезжают на электромобиле по песку, совершая маневры с разворотами.

Для выяснения обстоятельств по данному факту проводилось служебное расследование.




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Комментарии ( 4 )

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Ирон (Посетители) Сегодня, 13:19
Это же вроде квадроцикл .электро мобили в 14 на набережной стоят .ошибка

 
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мунайши73 (Посетители) Сегодня, 12:28
Цитата: Чингизид
Скорее всего отстранены с последующим повышением или переводом в другой орган.


На лошадь пересадили.
 
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dolph02071075 (Посетители) Сегодня, 12:03
они же как дети, пока по чайнику не треснешь ничего не понимают
 
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Чингизид (Посетители) Сегодня, 11:53
Скорее всего отстранены с последующим повышением или переводом в другой орган.
 
 

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