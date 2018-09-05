Дрифт на электромобиле в Актау: Двое сотрудников полиции отстранены от занимаемых должностей

Кадр видео
- По итогам служебного расследования оба сотрудника полиции дисциплинарно наказаны и отстранены от своих занимаемых должностей, - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.
Напомним, что в Сети появилось видео, на кадрах которого видно, как сотрудники полиции разъезжают на электромобиле по песку, совершая маневры с разворотами.
Для выяснения обстоятельств по данному факту проводилось служебное расследование.
Напомним, что в Сети появилось видео, на кадрах которого видно, как сотрудники полиции разъезжают на электромобиле по песку, совершая маневры с разворотами.
Для выяснения обстоятельств по данному факту проводилось служебное расследование.