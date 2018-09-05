За лето в Мангистау утонули девять человек

Фото zakon.kz
В большинстве случаев трагедии произошли в местах, запрещенных для купания.
- Шесть человек утонули в Актау, еще двое в Тупкараганском районе на мысе Сыгынды (43 км) и один несчастный случай произошел в бухте Кендерли (Каракиянский район). В этом году основные причины утонувших - недооценка собственных сил при купании, а также большинство случаев зарегистрировано в запрещенных местах для купания, - рассказали в оперативно-спасательном отряде ДЧС Мангистауской области.
Сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС за три месяца спасли 22 человека.
Напомним, с 11 июля водосбросной канал ТОО «МАЭК-Казатомпром», именуемый «шора», и участок побережья напротив гостиницы Caspian Riviera до Мангистауской областной филармонии официально признаны запрещенными для купания. Размер административного взыскания за купание в запрещенных местах составит от 16 835 до 144 300 тенге.
В прошлом году за лето в Мангистау утонули 15 человек.
Телефон оперативного дежурного департамента по чрезвычайным ситуациям: 112.
- Шесть человек утонули в Актау, еще двое в Тупкараганском районе на мысе Сыгынды (43 км) и один несчастный случай произошел в бухте Кендерли (Каракиянский район). В этом году основные причины утонувших - недооценка собственных сил при купании, а также большинство случаев зарегистрировано в запрещенных местах для купания, - рассказали в оперативно-спасательном отряде ДЧС Мангистауской области.
Сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС за три месяца спасли 22 человека.
Напомним, с 11 июля водосбросной канал ТОО «МАЭК-Казатомпром», именуемый «шора», и участок побережья напротив гостиницы Caspian Riviera до Мангистауской областной филармонии официально признаны запрещенными для купания. Размер административного взыскания за купание в запрещенных местах составит от 16 835 до 144 300 тенге.
В прошлом году за лето в Мангистау утонули 15 человек.
Телефон оперативного дежурного департамента по чрезвычайным ситуациям: 112.
Оставьте свой комментарий первым.