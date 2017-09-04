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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:15

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За лето в Мангистау утонули 15 человек

В июне утонули два человека, в июле - восемь. В августе утонули пять человек. Об этом сообщил Бакытжан Кайрлаев, руководитель оперативно-спасательного отряда департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Мангистауской области.

Фото с сайта news.tj
Один из утонувших в июне - 13-летний подросток. Он погиб во время вечернего купания в районе Форт-Шевченко.

В июле в Каспийском море утонули восемь человек. В пяти случаях трагедия произошла при купании в запрещенных местах - на побережье в 4А микрорайоне, 43 километре и водоканале «Шора».

В августе утонули пять человек. Трое из них погибли во время купания на побережье в 4А микрорайоне.

- В этом году большинство случаев зарегистрировано в запрещенных местах для купания. Несмотря на предупреждения, горожане, рискуя своей жизнью, купаются там. Мало того, люди купаются и в состоянии алкогольном опьянения. Закрытие купального сезона планируется на конец сентября. Вопрос установки спасательных щитов в запрещенных для купания местах решается. На днях мы направили письмо в акимат, ждем ответа, - сказал Бакытжан Кайрлаев.

Сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС за три месяца спасли 27 человек.

Напомним, вопрос установки щитов со спасательным инвентарем в запрещенных для купания местах на побережье Актау рассмотрят на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в Мангистау.


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Комментарии ( 1 )

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sergofan (Посетители) Сегодня, 16:03
Вопрос установки спасательных щитов в запрещенных для купания местах решается.

Установить щиты с указанием статистики погибших людей на этом месте от утопления. Так будет действеннее, чем просто запрещалки развешивать.
 
 

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