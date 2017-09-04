За лето в Мангистау утонули 15 человек

В июле в Каспийском море утонули восемь человек. В пяти случаях трагедия произошла при купании в запрещенных местах - на побережье в 4А микрорайоне, 43 километре и водоканале «Шора».
В августе утонули пять человек. Трое из них погибли во время купания на побережье в 4А микрорайоне.
- В этом году большинство случаев зарегистрировано в запрещенных местах для купания. Несмотря на предупреждения, горожане, рискуя своей жизнью, купаются там. Мало того, люди купаются и в состоянии алкогольном опьянения. Закрытие купального сезона планируется на конец сентября. Вопрос установки спасательных щитов в запрещенных для купания местах решается. На днях мы направили письмо в акимат, ждем ответа, - сказал Бакытжан Кайрлаев.
Сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС за три месяца спасли 27 человек.
Напомним, вопрос установки щитов со спасательным инвентарем в запрещенных для купания местах на побережье Актау рассмотрят на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в Мангистау.