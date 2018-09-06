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ЛАДА.kz » Происшествия

Опубликовано: Сегодня, 09:42

Просмотров: 1261

В Мангистаускую областную больницу доставили троих пострадавших с огнестрельным ранением

Пациенты поступили 6 сентября в 02:00 из села Курык. Об этом сообщает пресс-служба Мангистауской областной больницы (МОБ).

Мангистауская областная больница. Фото автора
Двое пострадавших находятся в отделении нейрохирургии и травматологии в состоянии средней тяжести.

- Пациент 1990 года рождения получил непроникающее огнестрельное дробовое ранение нижней челюсти и височной области. Находится в отделении нейрохирургии в состоянии средней степени тяжести. У второго пострадавшего 1994 года рождения дробовое ранение обеих кистей рук и грудной клетки, также без проникновения. Он госпитализирован в отделение травматологии, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Третий пострадавший 1994 года рождения получил дробовое ранение брюшной полости, грудной клетки, ноги, желудка, тонкой и толстой кишки. Проведена операция, удалена селезенка. Он находится в отделении реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких, - прокомментировал Айткали Чалабаев, заведующий приемным отделением МОБ.

По словам врача, все трое – жители села Курык.

Зумрат Амир


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Комментарии ( 1 )

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  • Akosha
 Иван (Посетители) Сегодня, 09:49
Залезли в дом киллера походуkill money
 
 

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