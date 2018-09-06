В Мангистаускую областную больницу доставили троих пострадавших с огнестрельным ранением

Мангистауская областная больница. Фото автора

Двое пострадавших находятся в отделении нейрохирургии и травматологии в состоянии средней тяжести.



- Пациент 1990 года рождения получил непроникающее огнестрельное дробовое ранение нижней челюсти и височной области. Находится в отделении нейрохирургии в состоянии средней степени тяжести. У второго пострадавшего 1994 года рождения дробовое ранение обеих кистей рук и грудной клетки, также без проникновения. Он госпитализирован в отделение травматологии, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Третий пострадавший 1994 года рождения получил дробовое ранение брюшной полости, грудной клетки, ноги, желудка, тонкой и толстой кишки. Проведена операция, удалена селезенка. Он находится в отделении реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких, - прокомментировал Айткали Чалабаев, заведующий приемным отделением МОБ.



По словам врача, все трое – жители села Курык.



Зумрат Амир