«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 06 Сентября
+25...+28
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 369.89 KZT
  • €1 = 428 KZT
  • 1 RUB = 5.4 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:50

Просмотров: 348

Смертельную аварию на трассе Актау-Жетыбай прокомментировали в ДВД области

По факту ДТП начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 УК РК. Об этом сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

Опрокинувшийся автомобиль. Фото очевидцев
Авария, по сообщению пресс-службы, произошла 3 сентября примерно в 15:00. На трассе Актау-Жетыбай опрокинулся автомобиль Toyota Land Cruiser. В результате аварии скончались двое пассажиров.

- Начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 УК РК. Назначены экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение, - сообщили в ведомстве.

Напомним, в аварии пострадали четыре человека, двое из которых скончались в больнице.

Для справки. Статья 345. Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами.

 Показать / Скрыть текст


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 


Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика