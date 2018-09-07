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ЛАДА.kz » Происшествия

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 09:45

Просмотров: 875

Восьмилетнего мальчика ударило током в Мангистау

Ребенок пострадал во время игры у электрического столба напротив дома. Трое суток Данияр находился в коме. Причины произошедшего выясняет специальная комиссия. Об этом сообщили в компании «Мангистау Энерго». Жители села Атамекен боятся отпускать детей на улицу.

Фото Рашида Исмагилова
Ребенок получил удар током, когда взялся за кусок арматуры, торчащий из бетонного столба. На крики детей вышла бабушка восьмилетнего Данияра, которая тоже получила удар током.

Восьмилетнего мальчика ударило током в Мангистау


- Когда я выбежала на улицу, мой сын лежал без сознания, а вокруг стояли соседские дети. Они рассказали, что Данияра ударило током вот от этого столба. Я не сразу поняла, как все произошло. Из земли торчала железка, за которую он схватился. И еще висели провода. Хорошо, что недалеко оказалась медсестра. В этот момент его пульс едва прослушивался. Она сделала массаж сердца и искусственное дыхание. После этого подъехала скорая помощь, – рассказала мама Данияра.

Ребенок впал в кому и провел в реанимации три дня. Сегодня его выписали, но еще месяц ребенку предстоит обследоваться у кардиолога, невропатолога и психолога.

Восьмилетнего мальчика ударило током в Мангистау


- Мы боимся за своих детей. В каждом доме проживает, минимум, по трое детей, и как после этого случая отпускать их на улицу? Кто мог подумать, что столбы освещения могут привести к такой трагедии. Мы и думать не думали, что так все может случиться, – рассказала Анар Мулдашева, жительница села Атамекен.

Восьмилетнего мальчика ударило током в Мангистау


По словам женщин, в этот же вечер приехала рабочая бригада, которая несколько часов устраняла дефект.

Для расследования инцидента создана специальная комиссия из числа сотрудников отдела ЖКХ Мунайлинского района, компании «Мангистау Энерго» и подрядной организации, которая около двух лет назад проводила работы по замене старых электрических кабелей на новые.

Восьмилетнего мальчика ударило током в Мангистау


- Выяснилось, что кабель упал на хомут опоры, и этот хомут оказался под электрическим током. А в хомуте у нас закреплен заземляющий провод. Создана специальная комиссия. Будем детально разбирать действия каждого сотрудника, но не исключено, что имел место человеческий фактор со стороны подрядной организации, – сообщил Кумек Меделов, исполняющий обязанности директора ГКП «Мангистау Энерго».


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Комментарии ( 1 )

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  • Морской
 Банкир (Посетители) Сегодня, 10:54
Изолентой провод прикрепили к опоре?Или это там муфту так заизолировали?Судя по ожогам, 6кВ?
Под суд таких горе-электриков!Ещё легко парнишка отделался,скорейшего выздоровления!
 
 

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