Восьмилетнего мальчика ударило током в Мангистау

Ребенок получил удар током, когда взялся за кусок арматуры, торчащий из бетонного столба. На крики детей вышла бабушка восьмилетнего Данияра, которая тоже получила удар током.- Когда я выбежала на улицу, мой сын лежал без сознания, а вокруг стояли соседские дети. Они рассказали, что Данияра ударило током вот от этого столба. Я не сразу поняла, как все произошло. Из земли торчала железка, за которую он схватился. И еще висели провода. Хорошо, что недалеко оказалась медсестра. В этот момент его пульс едва прослушивался. Она сделала массаж сердца и искусственное дыхание. После этого подъехала скорая помощь, – рассказала мама Данияра.Ребенок впал в кому и провел в реанимации три дня. Сегодня его выписали, но еще месяц ребенку предстоит обследоваться у кардиолога, невропатолога и психолога.- Мы боимся за своих детей. В каждом доме проживает, минимум, по трое детей, и как после этого случая отпускать их на улицу? Кто мог подумать, что столбы освещения могут привести к такой трагедии. Мы и думать не думали, что так все может случиться, – рассказала Анар Мулдашева, жительница села Атамекен.По словам женщин, в этот же вечер приехала рабочая бригада, которая несколько часов устраняла дефект.Для расследования инцидента создана специальная комиссия из числа сотрудников отдела ЖКХ Мунайлинского района, компании «Мангистау Энерго» и подрядной организации, которая около двух лет назад проводила работы по замене старых электрических кабелей на новые.- Выяснилось, что кабель упал на хомут опоры, и этот хомут оказался под электрическим током. А в хомуте у нас закреплен заземляющий провод. Создана специальная комиссия. Будем детально разбирать действия каждого сотрудника, но не исключено, что имел место человеческий фактор со стороны подрядной организации, – сообщил Кумек Меделов, исполняющий обязанности директора ГКП «Мангистау Энерго».