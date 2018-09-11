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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 16:35

Просмотров: 570

ДВД Мангистау: Подозреваемый в стрельбе в Курыке задержан

Местный житель, ранивший четверых мужчин, задержан 7 сентября. Ему грозит уголовная ответственность за покушение на убийство двух или более лиц из хулиганских побуждений. Об этом сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
По данному инциденту, как сообщили в ведомстве, ведется досудебное расследование.

- Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований Каракиянского РОВД по пункту 2 части 3 статьи 293 УК РК (Хулиганство с применением или попыткой применения оружия). В последующем уголовное дело переквалифицировано по части 3 статьи 24 (Приготовление к преступлению и покушение на преступление) и пунктам 1,6,9 части 2 статьи 99 УК РК (Покушение на убийство в отношении двух или более лиц из хулиганских побуждений), - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

Напомним, ранее в Мангистаускую областную больницу доставили троих пострадавших с огнестрельным ранением.


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Комментарии ( 1 )

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  • kazakhstan
  • Ян
 Чингизид (Посетители) Сегодня, 16:51
А что там по делу об убийстве Данияра Алимбаева, КВНщика, который прехал в гости в Актау и был убит ножом в бедро. И пресс-служба ДВД и СМИ все молчат. Начальник ДВД обещал держать жителей города в курсе о ходе расследования, но почему-то молчит. Интересный факт, когда убили Дениса Тена, то фото подозреваемых выслали во все СМИ, а в деле об убийстве Данияра Алимбаева ничего нет, ни фото ни видео подозреваемых, даже имен и иных сведений....
 
 

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