ДВД Мангистау: Подозреваемый в стрельбе в Курыке задержан

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По данному инциденту, как сообщили в ведомстве, ведется досудебное расследование.
- Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований Каракиянского РОВД по пункту 2 части 3 статьи 293 УК РК (Хулиганство с применением или попыткой применения оружия). В последующем уголовное дело переквалифицировано по части 3 статьи 24 (Приготовление к преступлению и покушение на преступление) и пунктам 1,6,9 части 2 статьи 99 УК РК (Покушение на убийство в отношении двух или более лиц из хулиганских побуждений), - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.
Напомним, ранее в Мангистаускую областную больницу доставили троих пострадавших с огнестрельным ранением.
- Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований Каракиянского РОВД по пункту 2 части 3 статьи 293 УК РК (Хулиганство с применением или попыткой применения оружия). В последующем уголовное дело переквалифицировано по части 3 статьи 24 (Приготовление к преступлению и покушение на преступление) и пунктам 1,6,9 части 2 статьи 99 УК РК (Покушение на убийство в отношении двух или более лиц из хулиганских побуждений), - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.
Напомним, ранее в Мангистаускую областную больницу доставили троих пострадавших с огнестрельным ранением.