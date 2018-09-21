В ночной аварии в Актау пострадал один человек

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Авария случилась вчера, 20 сентября, у спортивного комплекса «Жас Канат» в 12 микрорайоне.
Вызов на пульт Скорой помощи поступил в 21:34. По словам сотрудников Скорой помощи, в аварии пострадал один человек.
- У мужчины диагностировали ушиб лобной части головы. Его доставили в приемный покой Мангистауской областной больницы. После оказания первой неотложной помощи мужчину отпустили домой, - сообщили в Скорой помощи.
Напомним, ранее в ДТП у памятника Кашагану пострадал мужчина.
В августе, в результате аварии в 33 микрорайоне Актау пострадала девушка.
Вызов на пульт Скорой помощи поступил в 21:34. По словам сотрудников Скорой помощи, в аварии пострадал один человек.
- У мужчины диагностировали ушиб лобной части головы. Его доставили в приемный покой Мангистауской областной больницы. После оказания первой неотложной помощи мужчину отпустили домой, - сообщили в Скорой помощи.
Напомним, ранее в ДТП у памятника Кашагану пострадал мужчина.
В августе, в результате аварии в 33 микрорайоне Актау пострадала девушка.
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