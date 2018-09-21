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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 14:26

Просмотров: 1309

В ночной аварии в Актау пострадал один человек

После оказания первой медицинской помощи пострадавший отпущен домой. Об этом сообщили на станции Скорой медицинской помощи Актау.

Скриншот видео
Авария случилась вчера, 20 сентября, у спортивного комплекса «Жас Канат» в 12 микрорайоне.

Вызов на пульт Скорой помощи поступил в 21:34. По словам сотрудников Скорой помощи, в аварии пострадал один человек.

- У мужчины диагностировали ушиб лобной части головы. Его доставили в приемный покой Мангистауской областной больницы. После оказания первой неотложной помощи мужчину отпустили домой, - сообщили в Скорой помощи.



Напомним, ранее в ДТП у памятника Кашагану пострадал мужчина.

В августе, в результате аварии в 33 микрорайоне Актау пострадала девушка.


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