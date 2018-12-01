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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Вчера, 21:04

Просмотров: 1239

Три часа пожарные тушат горящий мусор в 1 микрорайоне Актау

Мусор загорелся сзади гипермаркета «Мастер Дом». Пожарные локализовали пожар, но потушить полностью его пока не удалось. Об этом сообщил Назар Тенелхан, старший инженер УЧС Актау.

Фото очевидцев
Вызов на пульт пожарной части поступил в 16:26. На место происшествия выехало три единицы пожарной техники.

Три часа пожарные тушат горящий мусор в 1 микрорайоне Актау


По словам Назара Тенелхана, площадь горения составила 300 квадратных метров. Пожарным удалось локализовать пожар.

- Причины возгорания станут известны позже, после полной ликвидации огня, - отметил Назар Тенелхан.

Напомним, в октябре рядом со зданием СпецЦОНа в Актау произошло масштабное возгорание сухостоя. Позже стало известно, что причиной горения трех гектаров камыша в Мангистау стал поджог.


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Комментарии ( 2 )

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  • kostya_aktau
 User_201 (Посетители) Вчера, 23:05
А видео случайно не со скальной тропы ?
 
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Вчера, 22:47
Dekmi sut zauyty korinip qalypty goi
 
 

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