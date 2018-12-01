Три часа пожарные тушат горящий мусор в 1 микрорайоне Актау

Фото очевидцев
Вызов на пульт пожарной части поступил в 16:26. На место происшествия выехало три единицы пожарной техники.
По словам Назара Тенелхана, площадь горения составила 300 квадратных метров. Пожарным удалось локализовать пожар.
- Причины возгорания станут известны позже, после полной ликвидации огня, - отметил Назар Тенелхан.
Напомним, в октябре рядом со зданием СпецЦОНа в Актау произошло масштабное возгорание сухостоя. Позже стало известно, что причиной горения трех гектаров камыша в Мангистау стал поджог.
По словам Назара Тенелхана, площадь горения составила 300 квадратных метров. Пожарным удалось локализовать пожар.
- Причины возгорания станут известны позже, после полной ликвидации огня, - отметил Назар Тенелхан.
Напомним, в октябре рядом со зданием СпецЦОНа в Актау произошло масштабное возгорание сухостоя. Позже стало известно, что причиной горения трех гектаров камыша в Мангистау стал поджог.