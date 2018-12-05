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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 09:49

Просмотров: 2825

За информацию о пропавшей 50-летней женщине в Актау родные объявили вознаграждение

Гулбиби Бимырзаева, 50-летняя жительница поселка Шетпе, пропала в Актау 30 ноября. Родственники женщины до сих пор не могут найти ее. За информацию о пропавшей близкие объявили вознаграждение в размере 300 тысяч тенге.

Фото из архива Lada.kz
Гулбиби Бимырзаеву последний раз видели в районе 11 и 12 микрорайонов.

Она была одета в темно-зеленое болоневое пальто, на голове был платок темного цвета.

Родственники пропавшей просят тех, кто обладает какой-либо информацией о женщине, связаться с ними по телефонам: 8 701 403 26 19 (Даулет), 8 708 296 63 72 (Арайбек), 8775 886 44 13 (Осербек) или 102.

Напомним, ранее сообщалось, что в Актау пропала женщина.


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