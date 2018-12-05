За информацию о пропавшей 50-летней женщине в Актау родные объявили вознаграждение

Фото из архива Lada.kz
Гулбиби Бимырзаеву последний раз видели в районе 11 и 12 микрорайонов.
Она была одета в темно-зеленое болоневое пальто, на голове был платок темного цвета.
Родственники пропавшей просят тех, кто обладает какой-либо информацией о женщине, связаться с ними по телефонам: 8 701 403 26 19 (Даулет), 8 708 296 63 72 (Арайбек), 8775 886 44 13 (Осербек) или 102.
Напомним, ранее сообщалось, что в Актау пропала женщина.
Она была одета в темно-зеленое болоневое пальто, на голове был платок темного цвета.
Родственники пропавшей просят тех, кто обладает какой-либо информацией о женщине, связаться с ними по телефонам: 8 701 403 26 19 (Даулет), 8 708 296 63 72 (Арайбек), 8775 886 44 13 (Осербек) или 102.
Напомним, ранее сообщалось, что в Актау пропала женщина.
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