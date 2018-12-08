ДТП в пригороде Актау: погибли две женщины

Фото очевидцев
Авария произошла 8 декабря около 9:00. Дорожно-транспортное происшествие повлекло за собой смерть двух женщин.
- Женщины скончались на месте. Двоих детей доставили в областную детскую больницу в отделение реанимации. Ещё троим пострадавшим оказывают медицинскую помощь, - сообщил Азамат Сарсенбаев.
Состояние детей оценивается как тяжёлое.
Редакцией направлен официальный запрос в департамент полиции Мангистауской области.
- Женщины скончались на месте. Двоих детей доставили в областную детскую больницу в отделение реанимации. Ещё троим пострадавшим оказывают медицинскую помощь, - сообщил Азамат Сарсенбаев.
Состояние детей оценивается как тяжёлое.
Редакцией направлен официальный запрос в департамент полиции Мангистауской области.
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