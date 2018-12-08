«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 08 Декабря
+8...+7
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 370.49 KZT
  • €1 = 421.06 KZT
  • 1 RUB = 5.54 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 18:10

Просмотров: 2088

ДТП в пригороде Актау: погибли две женщины

Дорожно-транспортное происшествие произошло близ села Баянды. Об этом сообщил Азамат Сарсенбаев, руководитель пресс-службы управления здравоохранения Мангистауской области.

Фото очевидцев
Авария произошла 8 декабря около 9:00. Дорожно-транспортное происшествие повлекло за собой смерть двух женщин.

- Женщины скончались на месте. Двоих детей доставили в областную детскую больницу в отделение реанимации. Ещё троим пострадавшим оказывают медицинскую помощь, - сообщил Азамат Сарсенбаев.

Состояние детей оценивается как тяжёлое.

Редакцией направлен официальный запрос в департамент полиции Мангистауской области.

ДТП в пригороде Актау: погибли две женщины


ДТП в пригороде Актау: погибли две женщины






Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика