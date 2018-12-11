За неделю в Мангистау произошло семь пожаров

Фото из архива Lada.kz
Один из пожаров произошел 3 декабря в Шетпе. Примерно в 20:44 во дворе дома №516 в бане произошло горение парной. Пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем.
На следующий день на территории промышленной зоны Актау произошло горение склада. Площадь горения составила 1200 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.
В пятницу, 7 декабря, примерно в 07:26 сгорел автомобиль Opel Vectra в Жанаозене. Возгорание произошло в моторном отсеке. Пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем.
В этот же вечер произошло горение крыши котельной в селе Баянды-3 в Мунайлинском районе. Причина пожара еще не установлена. Пострадавших нет.
В субботу, 8 декабря, примерно в 12:21 возле здания областного драматического театра имени Н. Жантурина на дороге полностью сгорела автомашина Opel Vectra. В результате возгорания произошел взрыв газового баллона. Пострадавших нет. Видео взрыва автомобиля.
На следующий день в 00:14 в Бейнеу произошло горение внешней обшивки входной двери в одном из домов. Возгорание было потушено до приезда пожарного подразделения. Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем.
Еще один автомобиль сгорел в воскресенье, 9 декабря, в селе Шетпе. Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем.
По сообщению службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области, за прошедшую неделю подразделения ведомства выезжали по тревоге 23 раза, в том числе семь раз на пожары и 15 раз на случаи горения.
- Для оперативного реагирования на жалобы и предложения от населения по вопросам обеспечения пожарной безопасности, получения информации о деятельности службы пожаротушения у нас работает телефон доверия: 43-55-06, - отметила Рукия Сычева, руководитель пресс-службы ведомства.
На следующий день на территории промышленной зоны Актау произошло горение склада. Площадь горения составила 1200 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.
В пятницу, 7 декабря, примерно в 07:26 сгорел автомобиль Opel Vectra в Жанаозене. Возгорание произошло в моторном отсеке. Пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем.
В этот же вечер произошло горение крыши котельной в селе Баянды-3 в Мунайлинском районе. Причина пожара еще не установлена. Пострадавших нет.
В субботу, 8 декабря, примерно в 12:21 возле здания областного драматического театра имени Н. Жантурина на дороге полностью сгорела автомашина Opel Vectra. В результате возгорания произошел взрыв газового баллона. Пострадавших нет. Видео взрыва автомобиля.
На следующий день в 00:14 в Бейнеу произошло горение внешней обшивки входной двери в одном из домов. Возгорание было потушено до приезда пожарного подразделения. Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем.
Еще один автомобиль сгорел в воскресенье, 9 декабря, в селе Шетпе. Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем.
По сообщению службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области, за прошедшую неделю подразделения ведомства выезжали по тревоге 23 раза, в том числе семь раз на пожары и 15 раз на случаи горения.
- Для оперативного реагирования на жалобы и предложения от населения по вопросам обеспечения пожарной безопасности, получения информации о деятельности службы пожаротушения у нас работает телефон доверия: 43-55-06, - отметила Рукия Сычева, руководитель пресс-службы ведомства.
Оставьте свой комментарий первым.