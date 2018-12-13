«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 13 Декабря
+9...+8
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 370.04 KZT
  • €1 = 420.99 KZT
  • 1 RUB = 5.58 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 17:58

Просмотров: 728

Куралай Газимова: В инциденте с поножовщиной участвовали студенты нескольких колледжей Актау

Студенты нескольких колледжей Актау 11 декабря участвовали в драке, в результате которой двое молодых людей были госпитализированы в Мангистаускую областную больницу. Об этом сообщила Куралай Газимова, руководитель воспитательного отдела управления образования Мангистауской области.

Фото с сайта ru.sputnik.md
Ранее на сайте Lada.kz был опубликован материал о госпитализации двоих пострадавших с ножевыми ранениями в МОБ.

В материале было указано, что пострадавших увезли из Мангистауского политехнического колледжа. В управлении образования уточнили, что инцидент произошел рядом с Мангистауским гуманитарным колледжем, и именно оттуда машина Скорой помощи увезла пострадавших.

- Около десяти студентов нескольких колледжей участвовали в драке, в результате которой два человека были доставлены в Мангистаускую областную больницу, - сообщила Куралай Газимова, руководитель воспитательного отдела управления образования Мангистауской области.

Управлением образования области совместно с сотрудниками правоохранительных органов были проведены разъяснительные работы среди директоров колледжей и их заместителей, а также родителей студентов.

- Дела участников инцидента были переданы в комиссию по делам несовершеннолетних для привлечения их родителей к ответственности по статье 127 КоАП РК (Невыполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию детей), - отметила Куралай Газимова.

В управлении образования также отметили, что по факту происшествия ведётся расследование по статье 106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Aleksandr Petrovich (Посетители) Сегодня, 18:51
11 училище ничего не изменилось за столько то лет. uhmylka В 73 так же подрезали было дело.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
[not-category=11]
[/not-category]
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика