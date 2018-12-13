Куралай Газимова: В инциденте с поножовщиной участвовали студенты нескольких колледжей Актау

Фото с сайта ru.sputnik.md
Ранее на сайте Lada.kz был опубликован материал о госпитализации двоих пострадавших с ножевыми ранениями в МОБ.
В материале было указано, что пострадавших увезли из Мангистауского политехнического колледжа. В управлении образования уточнили, что инцидент произошел рядом с Мангистауским гуманитарным колледжем, и именно оттуда машина Скорой помощи увезла пострадавших.
- Около десяти студентов нескольких колледжей участвовали в драке, в результате которой два человека были доставлены в Мангистаускую областную больницу, - сообщила Куралай Газимова, руководитель воспитательного отдела управления образования Мангистауской области.
Управлением образования области совместно с сотрудниками правоохранительных органов были проведены разъяснительные работы среди директоров колледжей и их заместителей, а также родителей студентов.
- Дела участников инцидента были переданы в комиссию по делам несовершеннолетних для привлечения их родителей к ответственности по статье 127 КоАП РК (Невыполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию детей), - отметила Куралай Газимова.
В управлении образования также отметили, что по факту происшествия ведётся расследование по статье 106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
В материале было указано, что пострадавших увезли из Мангистауского политехнического колледжа. В управлении образования уточнили, что инцидент произошел рядом с Мангистауским гуманитарным колледжем, и именно оттуда машина Скорой помощи увезла пострадавших.
- Около десяти студентов нескольких колледжей участвовали в драке, в результате которой два человека были доставлены в Мангистаускую областную больницу, - сообщила Куралай Газимова, руководитель воспитательного отдела управления образования Мангистауской области.
Управлением образования области совместно с сотрудниками правоохранительных органов были проведены разъяснительные работы среди директоров колледжей и их заместителей, а также родителей студентов.
- Дела участников инцидента были переданы в комиссию по делам несовершеннолетних для привлечения их родителей к ответственности по статье 127 КоАП РК (Невыполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию детей), - отметила Куралай Газимова.
В управлении образования также отметили, что по факту происшествия ведётся расследование по статье 106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).