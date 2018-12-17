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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 19:54

Просмотров: 1181

В дорожно-транспортном происшествии в Актау пострадал человек

Авария произошла на перекрестке между 1, 1А, 3 и 3А микрорайонами, рядом с гипермаркетом «Дана», сегодня, 17 декабря, около 18:10. В ДТП пострадал один человек.

Фото очевидцев
Вызов на пульт Скорой помощи поступил в 18:10. На перекрестке возле гипермаркета «Дана» столкнулись два автомобиля - Toyota Camry и Lada.

В результате столкновения пострадал один человек. Его доставили в приемный покой Мангистауской областной больницы.




В дорожно-транспортном происшествии в Актау пострадал человек

В дорожно-транспортном происшествии в Актау пострадал человек


Напомним, в сентябре на трассе Актау-Жетыбай в результате ДТП погибли и пострадали люди. В октябре в Актау три человека погибли в ночной аварии.


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