В дорожно-транспортном происшествии в Актау пострадал человек

Фото очевидцев
Вызов на пульт Скорой помощи поступил в 18:10. На перекрестке возле гипермаркета «Дана» столкнулись два автомобиля - Toyota Camry и Lada.
В результате столкновения пострадал один человек. Его доставили в приемный покой Мангистауской областной больницы.
Напомним, в сентябре на трассе Актау-Жетыбай в результате ДТП погибли и пострадали люди. В октябре в Актау три человека погибли в ночной аварии.
В результате столкновения пострадал один человек. Его доставили в приемный покой Мангистауской областной больницы.
Напомним, в сентябре на трассе Актау-Жетыбай в результате ДТП погибли и пострадали люди. В октябре в Актау три человека погибли в ночной аварии.
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