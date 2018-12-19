Ремонт газового оборудования: Названа причина гибели работника ТЭЦ-2 в Актау

Фото из архива Lada.kz
В ТОО «МАЭК-Казатомпром» сообщили о причинах аварии на ТЭЦ-2.
- Происшествие случилось 12 декабря во время ремонта газового оборудования теплоэлектроцентрали №2 (ТЭЦ-2). Случился выброс газа, в результате чего один из работников получил ожоги. Ему на месте была оказана первая медицинская помощь, после чего его увезли на карете Скорой помощи. Сегодня похороны нашего работника. Со стороны предприятия семье погибшего оказывается помощь, - сообщили в пресс-службе ТОО «МАЭК-Казатомпром».
В ТОО «МАЭК-Казатомпром» также отметили, что происшествие случилось по причине нарушения правил техники безопасности.
- С чьей стороны было нарушение - будет известно после заключения специально созданной комиссии управления труда Мангистауской области, - отметили в пресс-службе ТОО «МАЭК-Казатомпром».
В управлении здравоохранения Мангистауской области сообщили о том, что за жизнь пострадавшего боролись более трех дней.
- Предварительный диагноз - ожог верхних дыхательных путей, термический ожог 50% тела, термический шок от ожогов. Более трех дней врачи боролись за жизнь, но, к сожалению, спасти человека не удалось. Смерть наступила в ночь с 15 на 16 декабря, - сообщил Азамат Сарсенбаев, пресс-секретарь управления здравоохранения Мангистауской области.
Напомним, ранее сообщалось о погибшем в ЧП в Актау.
- Происшествие случилось 12 декабря во время ремонта газового оборудования теплоэлектроцентрали №2 (ТЭЦ-2). Случился выброс газа, в результате чего один из работников получил ожоги. Ему на месте была оказана первая медицинская помощь, после чего его увезли на карете Скорой помощи. Сегодня похороны нашего работника. Со стороны предприятия семье погибшего оказывается помощь, - сообщили в пресс-службе ТОО «МАЭК-Казатомпром».
В ТОО «МАЭК-Казатомпром» также отметили, что происшествие случилось по причине нарушения правил техники безопасности.
- С чьей стороны было нарушение - будет известно после заключения специально созданной комиссии управления труда Мангистауской области, - отметили в пресс-службе ТОО «МАЭК-Казатомпром».
В управлении здравоохранения Мангистауской области сообщили о том, что за жизнь пострадавшего боролись более трех дней.
- Предварительный диагноз - ожог верхних дыхательных путей, термический ожог 50% тела, термический шок от ожогов. Более трех дней врачи боролись за жизнь, но, к сожалению, спасти человека не удалось. Смерть наступила в ночь с 15 на 16 декабря, - сообщил Азамат Сарсенбаев, пресс-секретарь управления здравоохранения Мангистауской области.
Напомним, ранее сообщалось о погибшем в ЧП в Актау.