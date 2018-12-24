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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 12:47

Просмотров: 1587

Машины спецслужб Актау столкнулись из-за гололёда

Два автомобиля спецслужб столкнулись сегодня, 24 декабря, около 11:30 часов. Пострадавших в происшествии нет.

Скриншот видеоматериала
В редакцию Lada.kz прислали видеоролик, где видно столкновение двух автомобилей спецслужб города.

Дорожно-транспортное происшествие произошло напротив 27 дома в 3А микрорайоне. Предположительно, столкнулись автомобиль Скорой помощи частной клиники в Актау и автомобиль ТОО «Казтрансгаз Өнімдері».

В транспортной службе ТОО «Казтрансгаз Өнімдері» сообщили, что в аварии участвовал не их автомобиль, весь спецтранспорт организации сегодня не выезжал из гаражей.

В управлении здравоохранения также сообщили, что карета Скорой помощи, которая запечатлена на кадрах видеоролика, является автомобилем частной клиники. В управлении здравоохранения также отметили, что их автомобили Скорой помощи работают в усиленном режиме.





Помимо данной ситуации в городе до сих продолжаются аварийные ситуации из-за гололёда.





Напомним, ранее сообщалось о последствиях гололёда в Актау.


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Комментарии ( 1 )

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  • Sazan
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  • bekenova
 кеша (Посетители) Сегодня, 13:36
Потому что наши городские власти просятся в отставку как минимум!!! Отчитываются что 07.00 все посыпали!!! Ложь вранье!!!
 
 

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