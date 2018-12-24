Машины спецслужб Актау столкнулись из-за гололёда

Скриншот видеоматериала
В редакцию Lada.kz прислали видеоролик, где видно столкновение двух автомобилей спецслужб города.
Дорожно-транспортное происшествие произошло напротив 27 дома в 3А микрорайоне. Предположительно, столкнулись автомобиль Скорой помощи частной клиники в Актау и автомобиль ТОО «Казтрансгаз Өнімдері».
В транспортной службе ТОО «Казтрансгаз Өнімдері» сообщили, что в аварии участвовал не их автомобиль, весь спецтранспорт организации сегодня не выезжал из гаражей.
В управлении здравоохранения также сообщили, что карета Скорой помощи, которая запечатлена на кадрах видеоролика, является автомобилем частной клиники. В управлении здравоохранения также отметили, что их автомобили Скорой помощи работают в усиленном режиме.
Помимо данной ситуации в городе до сих продолжаются аварийные ситуации из-за гололёда.
Напомним, ранее сообщалось о последствиях гололёда в Актау.
Дорожно-транспортное происшествие произошло напротив 27 дома в 3А микрорайоне. Предположительно, столкнулись автомобиль Скорой помощи частной клиники в Актау и автомобиль ТОО «Казтрансгаз Өнімдері».
В транспортной службе ТОО «Казтрансгаз Өнімдері» сообщили, что в аварии участвовал не их автомобиль, весь спецтранспорт организации сегодня не выезжал из гаражей.
В управлении здравоохранения также сообщили, что карета Скорой помощи, которая запечатлена на кадрах видеоролика, является автомобилем частной клиники. В управлении здравоохранения также отметили, что их автомобили Скорой помощи работают в усиленном режиме.
Помимо данной ситуации в городе до сих продолжаются аварийные ситуации из-за гололёда.
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Напомним, ранее сообщалось о последствиях гололёда в Актау.