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ЛАДА.kz » Происшествия

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 10:56

Просмотров: 867

Смерть после физподготовки: В Актау вынесен приговор пятерым военнослужащим

В Актауском военном суде вынесли приговор пятерым военнослужащим. Их обвиняли в смерти солдата Бакытбека Мырзамбекова и избиении других срочников. 21-летний пограничник умер 15 июля 2018 года на заставе «Устюрт» от перегрева организма после силовых упражнений, которые солдат заставляли выполнять на 30-градусной жаре.

Бакытбек Мырзамбеков
Командир и заместитель командира пограничной заставы «Устюрт», а также начальник технического пункта и два офицера получили разные сроки.

Начальник пограничной заставы «Устюрт» войсковой части №2018, 29-летний Баглан Мусабаев признан виновным по части 2 статьи 453 Уголовного Кодекса РК («Халатное отношение начальника или должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия) и приговорен к четырем годам лишения свободы в учреждениях уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности. Его заместитель, 23-летний Нурбол Садабаев, и начальник технического пункта, 27-летний Нурлан Идрышев, признаны виновными по части 2 статьи 451 Уголовного Кодекса РК («Превышение власти, повлекшее тяжкие последствия») и приговорены к пяти годам лишения свободы. Именно они, по версии следствия, на протяжении двух часов заставляли солдат заниматься физическими нагрузками на жаре, проигнорировав жалобы срочников на плохое самочувствие. А когда Бакытбек Мырзамбеков упал, заставляли его подняться и продолжать тренировки.

- В результате физических нагрузок и общего перегрева организма состояние здоровья Бакытбека Мырзамбекова ухудшилось, вследствие чего Мырзамбеков скончался на пограничной заставе «Устюрт», - сообщили в военном суде Актауского гарнизона.

Еще двое военнослужащих этой же части Жасулан Абыкенов и Нурлан Алмухан приговорены к 4 годам лишения свободы. Они признаны виновными по пунктам 1 и 2 части 3 статьи 440 Уголовного Кодекса РК («Нарушение уставных правил между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, в отношении двух и более лиц по предварительному сговору»).

- Подсудимые Абыкенов и Алмухан в нарушение уставных правил взаимоотношений, с 4 по 15 июля 2018 года после команды «отбой» в расположении казармы, построив личный состав младшего призыва, периодически избивали их, - сообщили в Актауском военном суде.

Нурлану Алмухану наказание назначено условно. В суде было доказано, что в процессе построения он принимал участие, но солдат не избивал.

Все осужденные должны будут выплатить семье погибшего по полтора миллиона тенге материального вреда и еще более двух миллионов тенге в солидарном порядке.

21-летнего Бакытбека Мырзамбекова призвали в армию в апреле этого года из Караганды. Он был самым младшим ребенком в семье, накануне призыва окончил Карагандинский политехнический колледж и мечтал стать спасателем. В армию пошел добровольно.

Фото из личного архива семьи Бакытбека Мырзамбекова


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Комментарии ( 5 )

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Штирлиц (Посетители) Сегодня, 10:28
Ну так молодым надо плавно увеличивать нагрузки - без фанатизма.
 
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Sazan (Посетители) Сегодня, 10:18
"командиры" насмотревшись кина про рэмбо мнят из себя военов и начинают строить бойцов.
типа делают настоящих мужиков из пацанов...
к сожалению такое случается.
стыдно и за ПогранВойска и перед родными изза таких командиров.
В армию пошел добровольно.

*****************
царство небесное пацану.
родным и близким соболезную.
 
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 Кошечка (Посетители) Сегодня, 10:14
Ужасно. Слов нет просто! Какие то ***** решили, что им дозволено больше, чем другим? Если не смерть, то издевательства продолжались бы? Именно таких, я предпочла б сажать на кол.

Все так боятся стать никем в этой жизни, что становятся кем попало...
 
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Mona (Посетители) Сегодня, 10:12
Справедливо!
 
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 Д.Е.Д. (Посетители) Сегодня, 10:01
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