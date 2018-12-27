Смерть после физподготовки: В Актау вынесен приговор пятерым военнослужащим

Бакытбек Мырзамбеков

Командир и заместитель командира пограничной заставы «Устюрт», а также начальник технического пункта и два офицера получили разные сроки.



Начальник пограничной заставы «Устюрт» войсковой части №2018, 29-летний Баглан Мусабаев признан виновным по части 2 статьи 453 Уголовного Кодекса РК («Халатное отношение начальника или должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия) и приговорен к четырем годам лишения свободы в учреждениях уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности. Его заместитель, 23-летний Нурбол Садабаев, и начальник технического пункта, 27-летний Нурлан Идрышев, признаны виновными по части 2 статьи 451 Уголовного Кодекса РК («Превышение власти, повлекшее тяжкие последствия») и приговорены к пяти годам лишения свободы. Именно они, по версии следствия, на протяжении двух часов заставляли солдат заниматься физическими нагрузками на жаре, проигнорировав жалобы срочников на плохое самочувствие. А когда Бакытбек Мырзамбеков упал, заставляли его подняться и продолжать тренировки.



- В результате физических нагрузок и общего перегрева организма состояние здоровья Бакытбека Мырзамбекова ухудшилось, вследствие чего Мырзамбеков скончался на пограничной заставе «Устюрт», - сообщили в военном суде Актауского гарнизона.



Еще двое военнослужащих этой же части Жасулан Абыкенов и Нурлан Алмухан приговорены к 4 годам лишения свободы. Они признаны виновными по пунктам 1 и 2 части 3 статьи 440 Уголовного Кодекса РК («Нарушение уставных правил между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, в отношении двух и более лиц по предварительному сговору»).



- Подсудимые Абыкенов и Алмухан в нарушение уставных правил взаимоотношений, с 4 по 15 июля 2018 года после команды «отбой» в расположении казармы, построив личный состав младшего призыва, периодически избивали их, - сообщили в Актауском военном суде.



Нурлану Алмухану наказание назначено условно. В суде было доказано, что в процессе построения он принимал участие, но солдат не избивал.



Все осужденные должны будут выплатить семье погибшего по полтора миллиона тенге материального вреда и еще более двух миллионов тенге в солидарном порядке.



21-летнего Бакытбека Мырзамбекова призвали в армию в апреле этого года из Караганды. Он был самым младшим ребенком в семье, накануне призыва окончил Карагандинский политехнический колледж и мечтал стать спасателем. В армию пошел добровольно.



Фото из личного архива семьи Бакытбека Мырзамбекова