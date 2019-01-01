За праздничные сутки в Актау двое человек получили травмы от петард

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Оба пострадавших, получивших травмы от петард, после оказания медицинской помощи отпущены домой. Всего в травмпункт Мангистауской областной больницы поступили 53 человека.
- За сутки в Мангистаускую областную больницу обратились 69 человек. Из них 16 обращений поступило по жёлтой, зеленой и красной зонам, то есть те, кому необходима была срочная помощь. Госпитализированы 11 человек, - сообщил Азамат Сарсенбаев.
Напомним, в областной больнице заработала триаж-система, по которой пациентов классифицируют по степени тяжести. Пациенты, которые могут получить помощь в течение 60 минут, направляются в зеленую зону. В желтую - нуждающиеся в срочном осмотре. Красная зона рассчитана на пациентов в критическом состоянии.
Фото: iz.ru
- За сутки в Мангистаускую областную больницу обратились 69 человек. Из них 16 обращений поступило по жёлтой, зеленой и красной зонам, то есть те, кому необходима была срочная помощь. Госпитализированы 11 человек, - сообщил Азамат Сарсенбаев.
Напомним, в областной больнице заработала триаж-система, по которой пациентов классифицируют по степени тяжести. Пациенты, которые могут получить помощь в течение 60 минут, направляются в зеленую зону. В желтую - нуждающиеся в срочном осмотре. Красная зона рассчитана на пациентов в критическом состоянии.
Фото: iz.ru