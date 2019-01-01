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ЛАДА.kz » Происшествия

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 12:44

Просмотров: 599

За праздничные сутки в Актау двое человек получили травмы от петард

В Мангистаускую областную больницу 31 декабря обратились 69 человек. Из них два человека с травмами, полученными от петард. Об этом сообщил Азамат Сарсенбаев, руководитель пресс-службы управления здравоохранения Мангистауской области.

Иллюстративное фото
Оба пострадавших, получивших травмы от петард, после оказания медицинской помощи отпущены домой. Всего в травмпункт Мангистауской областной больницы поступили 53 человека.

- За сутки в Мангистаускую областную больницу обратились 69 человек. Из них 16 обращений поступило по жёлтой, зеленой и красной зонам, то есть те, кому необходима была срочная помощь. Госпитализированы 11 человек, - сообщил Азамат Сарсенбаев.

Напомним, в областной больнице заработала триаж-система, по которой пациентов классифицируют по степени тяжести. Пациенты, которые могут получить помощь в течение 60 минут, направляются в зеленую зону. В желтую - нуждающиеся в срочном осмотре. Красная зона рассчитана на пациентов в критическом состоянии.

Фото: iz.ru


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Комментарии ( 2 )

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бася (Посетители) Сегодня, 14:43
устроили из медицины игру в светофоры... а главное кто решает то кому в какую зону?диспетчер на расстоянии? т.е. это ещё надо суметь её разжалобить..
тогда уже узаконьте экстренный приём в приёмном покое и чтоб камеры были,а то если сам обращаешься ходят пальцами в носу ковыряют и прячутся ..
 
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тишка (Посетители) Сегодня, 13:52
Как можно оценить состояние человека по звонку родственника, например? Или я недопонимаю что то? На некоторые детали боли можно не обратить внимание и человек не в ту "зону" попадет и помощь тогда окажут несвоевременно..
 
 

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