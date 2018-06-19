В приемном покое Мангистауской областной больницы модернизировали систему распределения пациентов

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Триаж (фр. triage, сортировка) — распределение пострадавших и больных на группы, исходя из нуждаемости в первоочередных и однородных мероприятиях (лечебных, профилактических, эвакуационных) в конкретной обстановке. Даже для двух одновременно поступивших пострадавших требуется проведение медицинской сортировки.



Цель сортировки: обеспечить своевременное оказание медицинской помощи максимальному числу пострадавших в оптимальном объёме.