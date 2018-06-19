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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 06:13

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В приемном покое Мангистауской областной больницы модернизировали систему распределения пациентов

В медицинском учреждении заработала триаж-система, по которой пациентов классифицируют по степени тяжести: те, кто может получить помощь в течение 60 минут, нуждающиеся в срочном осмотре и критические больные. Зоны приемного покоя разделены по цветам. Об этом рассказал Галым Джумагалиев, заведующий отделением экстренной медицинской помощи МОБ.

Триаж-система в МОБ. Фото автора и Рашида Исмагилова
Пациенты, которые могут получить помощь в течение 60 минут, направляются в зеленую зону. В желтую - нуждающиеся в срочном осмотре. Красная зона рассчитана на пациентов в критическом состоянии.

- В красную зону пациенты доставляются, минуя триаж-зону, сразу в реанимационный зал. Специально обученная медсестра сортирует пациентов и определяет, какой пациент нуждается в первоочередной помощи врача. Так как зачастую приемное отделение переполнено пациентами, очень важно определить, какой из них должен быть осмотрен врачом срочно, а какой пациент может подождать некоторое время без ухудшения состояния. Этот принцип помогает врачу правильно распределить свое внимание на пациентах, действительно нуждающихся в неотложной помощи, - прокомментировал Галым Джумагалиев.

В приемном отделении работают травматологический пункт и диагностическая зона с рентген-кабинетом, компьютерным томографом, аппаратом для ультразвукового исследования. Круглосуточно работают врачи: хирург, травматолог, терапевт, кардиолог, реаниматолог. Узкие специалисты приглашаются из профильных отделений по мере необходимости.

Врачи и медсестры приемного отделения прошли специальное обучение по триаж-системе на базе Семипалатинского медицинского университета.

Редизайн приемного отделения начался в 2017 году и завершен в мае текущего года.



Напомним, ранее о системе разделения вызовов по категориям срочности рассказали на станции Скорой помощи Актау. Время ожидания бригады, согласно новым Правилам, составляет от 10 до 40 минут.

Что такое триаж-система?

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В приемном покое Мангистауской областной больницы пациентов классифицируют по тяжести состояния


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