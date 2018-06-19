В приемном покое Мангистауской областной больницы модернизировали систему распределения пациентов

Триаж-система в МОБ. Фото автора и Рашида Исмагилова
Пациенты, которые могут получить помощь в течение 60 минут, направляются в зеленую зону. В желтую - нуждающиеся в срочном осмотре. Красная зона рассчитана на пациентов в критическом состоянии.
- В красную зону пациенты доставляются, минуя триаж-зону, сразу в реанимационный зал. Специально обученная медсестра сортирует пациентов и определяет, какой пациент нуждается в первоочередной помощи врача. Так как зачастую приемное отделение переполнено пациентами, очень важно определить, какой из них должен быть осмотрен врачом срочно, а какой пациент может подождать некоторое время без ухудшения состояния. Этот принцип помогает врачу правильно распределить свое внимание на пациентах, действительно нуждающихся в неотложной помощи, - прокомментировал Галым Джумагалиев.
В приемном отделении работают травматологический пункт и диагностическая зона с рентген-кабинетом, компьютерным томографом, аппаратом для ультразвукового исследования. Круглосуточно работают врачи: хирург, травматолог, терапевт, кардиолог, реаниматолог. Узкие специалисты приглашаются из профильных отделений по мере необходимости.
Врачи и медсестры приемного отделения прошли специальное обучение по триаж-системе на базе Семипалатинского медицинского университета.
Редизайн приемного отделения начался в 2017 году и завершен в мае текущего года.
Напомним, ранее о системе разделения вызовов по категориям срочности рассказали на станции Скорой помощи Актау. Время ожидания бригады, согласно новым Правилам, составляет от 10 до 40 минут.
Что такое триаж-система?
Видео можно скачать здесь.
- В красную зону пациенты доставляются, минуя триаж-зону, сразу в реанимационный зал. Специально обученная медсестра сортирует пациентов и определяет, какой пациент нуждается в первоочередной помощи врача. Так как зачастую приемное отделение переполнено пациентами, очень важно определить, какой из них должен быть осмотрен врачом срочно, а какой пациент может подождать некоторое время без ухудшения состояния. Этот принцип помогает врачу правильно распределить свое внимание на пациентах, действительно нуждающихся в неотложной помощи, - прокомментировал Галым Джумагалиев.
В приемном отделении работают травматологический пункт и диагностическая зона с рентген-кабинетом, компьютерным томографом, аппаратом для ультразвукового исследования. Круглосуточно работают врачи: хирург, травматолог, терапевт, кардиолог, реаниматолог. Узкие специалисты приглашаются из профильных отделений по мере необходимости.
Врачи и медсестры приемного отделения прошли специальное обучение по триаж-системе на базе Семипалатинского медицинского университета.
Редизайн приемного отделения начался в 2017 году и завершен в мае текущего года.
Напомним, ранее о системе разделения вызовов по категориям срочности рассказали на станции Скорой помощи Актау. Время ожидания бригады, согласно новым Правилам, составляет от 10 до 40 минут.
Что такое триаж-система?
Видео можно скачать здесь.
Оставьте свой комментарий первым.