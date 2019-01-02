Авария произошла в Актау возле здания СпецЦОНа

Возле здания СпецЦОНа 2 января произошло столкновение трех автомобилей. В дорожно-транспортном происшествии пострадал один человек.- Около 09:00 часов пострадавший был доставлен в приемный покой Мангистауской областной больницы, - отметили в пресс-службе управления здравоохранения.По словам очевидцев, причиной столкновения стал гололед на дороге.