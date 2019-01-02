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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 13:15

Просмотров: 1107

Авария произошла в Актау возле здания СпецЦОНа

Инцидент произошел около 8:30 часов 2 января. В аварии пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.

Скриншот из видеоматериала
Возле здания СпецЦОНа 2 января произошло столкновение трех автомобилей. В дорожно-транспортном происшествии пострадал один человек.

- Около 09:00 часов пострадавший был доставлен в приемный покой Мангистауской областной больницы, - отметили в пресс-службе управления здравоохранения.

По словам очевидцев, причиной столкновения стал гололед на дороге.



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Комментарии ( 3 )

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Модератор 4 (Главные редакторы) Сегодня, 14:45
Брюнетка,
спасибо, иправили
 
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Брюнетка (Посетители) Сегодня, 14:43
Админ, исправь...Сегодня 2 января lol
 
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BOBBI (Посетители) Сегодня, 13:34
Ага, гололед... Съезд любителей летней резины.
 
 

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