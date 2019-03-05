А самосвал-то наш: Происшествие в карьере произошло в Мангистау

Скриншот видеоматериала
Происшествие с самосвалом случилось 4 марта. Водитель, находившийся внутри опрокинувшегося автомобиля, не пострадал.
Нурлан Дурдиев 1983 года рождения не справился с управлением во время разгрузки самосвала. Автомобиль потянуло вниз на насыпи, и он перевернулся.
- По данному факту составлен административный протокол по статье 610 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан, - отметили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.
Напомним, ранее в Сети было опубликовано видео с происшествием с участием самосвала. Позже в полиции Мангистау опровергли информацию о том, что инцидент произошел в Бейнеу.
Нурлан Дурдиев 1983 года рождения не справился с управлением во время разгрузки самосвала. Автомобиль потянуло вниз на насыпи, и он перевернулся.
- По данному факту составлен административный протокол по статье 610 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан, - отметили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.
Напомним, ранее в Сети было опубликовано видео с происшествием с участием самосвала. Позже в полиции Мангистау опровергли информацию о том, что инцидент произошел в Бейнеу.