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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Вчера, 17:17

Просмотров: 3058

А самосвал-то наш: Происшествие в карьере произошло в Мангистау

Инцидент с опрокидыванием грузового автомобиля произошел на 18 километре от Бейнеу, в сторону Актау, на каменном карьере «Раббим-Курылыс». В происшествии никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе акима области.

Скриншот видеоматериала
Происшествие с самосвалом случилось 4 марта. Водитель, находившийся внутри опрокинувшегося автомобиля, не пострадал.

Нурлан Дурдиев 1983 года рождения не справился с управлением во время разгрузки самосвала. Автомобиль потянуло вниз на насыпи, и он перевернулся.

- По данному факту составлен административный протокол по статье 610 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан, - отметили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.



Напомним, ранее в Сети было опубликовано видео с происшествием с участием самосвала. Позже в полиции Мангистау опровергли информацию о том, что инцидент произошел в Бейнеу.


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Комментарии ( 2 )

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  • kolu411
 1arab (Посетители) Вчера, 19:28
Акимат с ДП не договорились?
 
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нашевсе (Посетители) Вчера, 17:43
Вот уж действительно, почему у нас все так? ТБ придумана не для того, чтобы инженера по ТБ трудоустроить. Или теперь именно так?
 
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 Thornhill (Посетители) Вчера, 17:37
Нурлан Дурдиев 1983 года рождения не справился с управлением во время разгрузки самосвала.


Решили на водилу свалить? Нурлан, выстави им, что по правилам горных работ на местах отвалов должна быть бровка из отсыпки, то есть - самомвал не должен пожъезжать на край чтобы выгрузится, а выгружать грунт он должен на краю отвала, а бульдозер должен этот грунт сталкивать с отвала!
Не будь лохом! Подними правила ведения горных работ!
Твои работадатели экономят на бульдозере! И в целом на организации производства! А всю вину за проишествие пытаются свалить на тебя!
Ты съехал на край НЕ потому, что ты не соблюдал правила ДД, а потому, что горные работы не правильно организованы! В данном случае не было отсыпки бровки на отвале! То есть - твоей вины в данном проишествии нет! И дорожная полиция в этом случае должна проверять правильность организации работ, а не штрафлвать водилу по факту проишествия!

Статья 610. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества.

1. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб, –


От сюда вопрос: Какое правило какого пункта ПДД ты нарушил? Конкретно?! Не размазанная формулировка типа: Не справился с управлением, а конкретно - Водитель пренебрёг знаком, разметкой и т.п.
 
 

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