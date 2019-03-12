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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 19:31

Просмотров: 864

Человек пострадал в результате аварии с участием полицейской машины в Актау

Пострадавшего доставили в Мангистаускую областную больницу (МОБ) с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом мягких тканей в области поясницы. Об этом сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.

Скриншот видеоматериала
Авария с участием полицейской машины и автомобиля марки Mitsubishi Lancer произошла сегодня, 12 марта, в 16:30. Автомобили столкнулись напротив рынка «Асар» в 23 микрорайоне.

В результате ДТП пострадал мужчина 1993 года рождения.

- У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб мягких тканей в области поясницы. Пострадавшему оказали медицинскую помощь и отпустили домой, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.

В департаменте полиции области отметили, что по факту ДТП был составлен административный протокол по статье 610 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан.



Напомним, ранее в Сети опубликовали видео ДТП с участием работника полиции.

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Комментарии ( 2 )

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  • Жанар
 yrabai (Посетители) Сегодня, 20:34
Судя по количеству синеньких машин я тоже догадываюсь кто не виноват.
 
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 37090 (Посетители) Сегодня, 20:20
Я даже знаю кто не виноват.
 
 

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