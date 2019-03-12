Человек пострадал в результате аварии с участием полицейской машины в Актау

Скриншот видеоматериала
Авария с участием полицейской машины и автомобиля марки Mitsubishi Lancer произошла сегодня, 12 марта, в 16:30. Автомобили столкнулись напротив рынка «Асар» в 23 микрорайоне.
В результате ДТП пострадал мужчина 1993 года рождения.
- У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб мягких тканей в области поясницы. Пострадавшему оказали медицинскую помощь и отпустили домой, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.
В департаменте полиции области отметили, что по факту ДТП был составлен административный протокол по статье 610 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан.
Напомним, ранее в Сети опубликовали видео ДТП с участием работника полиции.
Для справки:
В результате ДТП пострадал мужчина 1993 года рождения.
- У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб мягких тканей в области поясницы. Пострадавшему оказали медицинскую помощь и отпустили домой, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.
В департаменте полиции области отметили, что по факту ДТП был составлен административный протокол по статье 610 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан.
Напомним, ранее в Сети опубликовали видео ДТП с участием работника полиции.
Для справки: