Таксист избивал и грабил клиентов в Актау

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В ночь с 9 на 10 марта 2019 года житель Актау поймал такси напротив 13 дома в 6 микрорайоне. В автомобиле находились двое мужчин: водитель и, как стало известно позднее, его брат. Они увезли клиента в район поселка Умирзак, после чего избили и ограбили его. Таксист забрал у пострадавшего мобильный телефон, 30 тысяч тенге и ключи от автомобиля Toyota Prado.



Еще один клиент был ограблен 10 марта в 03:00.



- Таксист забрал клиента в 32 микрорайоне, после чего увез его на стройку в районе жилого комплекса Green Park. Здесь он избил пострадавшего, украл у него куртку, мобильный телефон, серебряное кольцо-печатку и 150 тысяч тенге, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистау.



Сотрудники отдела криминальной полиции задержали подозреваемого 12 марта.



- На водителя такси заведено уголовное дело по части 2 статьи 178 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Грабеж, совершенный организованной группой). Изъяты все вещественные доказательства. Злоумышленник водворен в изолятор временного содержания, ведутся досудебные расследования, - сообщили в пресс-службе ведомства.



Фото: alau.kz