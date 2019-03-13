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ЛАДА.kz » Происшествия

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 12:40

Просмотров: 618

Таксист избивал и грабил клиентов в Актау

Водитель такси вместе с братом грабили и избивали клиентов. Полицейским удалось задержать преступников. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Иллюстративное фото
В ночь с 9 на 10 марта 2019 года житель Актау поймал такси напротив 13 дома в 6 микрорайоне. В автомобиле находились двое мужчин: водитель и, как стало известно позднее, его брат. Они увезли клиента в район поселка Умирзак, после чего избили и ограбили его. Таксист забрал у пострадавшего мобильный телефон, 30 тысяч тенге и ключи от автомобиля Toyota Prado.

Еще один клиент был ограблен 10 марта в 03:00.

- Таксист забрал клиента в 32 микрорайоне, после чего увез его на стройку в районе жилого комплекса Green Park. Здесь он избил пострадавшего, украл у него куртку, мобильный телефон, серебряное кольцо-печатку и 150 тысяч тенге, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистау.

Сотрудники отдела криминальной полиции задержали подозреваемого 12 марта.

- На водителя такси заведено уголовное дело по части 2 статьи 178 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Грабеж, совершенный организованной группой). Изъяты все вещественные доказательства. Злоумышленник водворен в изолятор временного содержания, ведутся досудебные расследования, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: alau.kz


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Комментарии ( 4 )

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HiWatch (Посетители) Сегодня, 13:15
Цитата: alesha
Брат не приделах ?

Брат пойдёт как свидетель. Иначе там статья другая будет
 
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12-й регион (Посетители) Сегодня, 13:14
Тупизм полнейший! bazar Тут фантик от конфетки боишься выкинуть с окна (во первых, воспитание не позволяет) потому как кругом ведётся наблюдение,а здесь номер и марку машины не утаишь,клиент по любому запомнит гопников...
 
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нашевсе (Посетители) Сегодня, 13:07
Мало того, что криминальные наклонности, так еще и без царя в голове?
 
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  • HiWatch
 alesha (Посетители) Сегодня, 13:05
Брат не приделах ?
 
 

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