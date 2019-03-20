Авария в Мангистау: Два человека погибли и девять пострадали

Дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе Шетпе-Жетыбай 19 марта примерно в 17:00.Среди пострадавших находился 19-дневный младенец.- Один мужчина находится в крайне тяжелом состоянии в отделении реанимации Мангистауской областной больницы (МОБ) с диагнозом политравма, тяжелая черепно-мозговая травма и отек головного мозга. Еще три женщины находятся в МОБ с травмами различной степени тяжести. Новорожденный находится под наблюдением врачей. Двое после оказания медицинской были отпущены домой на амбулаторное лечение. Остальные отказались от медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения.Фото и видео очевидцев.