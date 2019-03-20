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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 12:25

Просмотров: 4065

Авария в Мангистау: Два человека погибли и девять пострадали

В результате столкновения шести автомобилей пострадали в общей сложности 11 человек. Двое из них скончались на месте. Об этом сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.

Фото очевидцев
Дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе Шетпе-Жетыбай 19 марта примерно в 17:00.

Среди пострадавших находился 19-дневный младенец.

- Один мужчина находится в крайне тяжелом состоянии в отделении реанимации Мангистауской областной больницы (МОБ) с диагнозом политравма, тяжелая черепно-мозговая травма и отек головного мозга. Еще три женщины находятся в МОБ с травмами различной степени тяжести. Новорожденный находится под наблюдением врачей. Двое после оказания медицинской были отпущены домой на амбулаторное лечение. Остальные отказались от медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения.




Авария в Мангистау: Два человека погибли и девять пострадали

Авария в Мангистау: Два человека погибли и девять пострадали

Авария в Мангистау: Два человека погибли и девять пострадали

Авария в Мангистау: Два человека погибли и девять пострадали

Авария в Мангистау: Два человека погибли и девять пострадали

Авария в Мангистау: Два человека погибли и девять пострадали


Фото и видео очевидцев.


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Комментарии ( 3 )

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  • Max007
 Жанар (Посетители) Сегодня, 14:17
Цитата: Max007
Лада а что случилось? Кто виноват? Можно по подробнее

Подожди!....Сейчас отфильтруют не было кого то из родственников...Крутых!... look
После сообщат..КТО?!, виноват..
ДА!, жесткий замес, с такой скоростью летать с грудным ребёнком..Ужас!.. prey

Купаться будем?!..
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Жанар
 Max007 (Посетители) Сегодня, 13:55
Лада а что случилось? Кто виноват? Можно по подробнее
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • OpOp
  • arelav_74
  • Ingul
 e.zh_k.a (Посетители) Сегодня, 12:36
Ужассс как страшно(( Соболезную родным погибших и пострадавшим. Очень печально, жизнь она сегодня есть, а завтра не знаем что случится. Берегите себя и не спешите жить
 
 

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