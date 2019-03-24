Начато расследование аварии на месторождении Каламкас

Комитет индустриального развития и промышленной безопасности МИИР РК совместно с территориальным департаментом по Мангистауской области проводят расследование обстоятельств аварии на месторождении Каламкас.Как отметили в пресс-службе министерства, поручено установить причины и виновных, действия которых привели к аварии. Расследование аварии находится на контроле комитета.Ликвидацией аварии занимается подрядная организация ТОО «Инженерная буровая компания Сибу».