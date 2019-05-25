Сильный ветер сорвал батут в Жанаозене

Скриншот видеоматериала
В Сети распространяется видео. На нем видно, как детский батут срывает с креплений ветром.
Последствия непогоды прокомментировали в пресс-службе акима области.
- В происшествии никто не пострадал. С предпринимателями была проведена разъяснительная беседа по поводу экплуатации батутов, - отметили в пресс-службе акима области.
Напомним, батут, установленный на набережной в 14 микрорайоне Актау, вышел из строя, когда на нем находились дети.
Последствия непогоды прокомментировали в пресс-службе акима области.
- В происшествии никто не пострадал. С предпринимателями была проведена разъяснительная беседа по поводу экплуатации батутов, - отметили в пресс-службе акима области.
Напомним, батут, установленный на набережной в 14 микрорайоне Актау, вышел из строя, когда на нем находились дети.
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