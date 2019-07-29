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ЛАДА.kz » Происшествия

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 14:46

Просмотров: 5983

В Мангистауской области КНБ и МВД проводят крупную спецоперацию

Сотрудники спецслужб и полицейские начали спецоперацию по пресечению деятельности преступных группировок в Мангистау. Об этом сообщила генеральная прокуратура Казахстана.

Иллюстративное фото
Широкомасштабная спецоперация стартовала 29 июля.

- Сегодня, 29 июля, подразделениями КНБ совместно с МВД начата масштабная спецоперация по пресечению противоправной деятельности участников организованных преступных группировок в Мангистауской области. Члены ОПГ причастны к совершению ряда тяжких и особо тяжких преступлений, в числе которых покушение на убийство, похищение человека, вымогательство денежных средств. При этом, группировки вооружены, отличаются сплочённостью и дерзостью, - сообщил Дархан Дүйсембай, официальный представитель генеральной прокуратуры РК.

В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья населения, как сообщил Дархан Дуйсембай, к проведению спецоперации привлечены силы и средства подразделений специального назначения органов национальной безопасности и внутренних дел.

- Учитывая возможные провокации в социальных сетях, призываем граждан не реагировать на них и не поддаваться панике, воздержаться от участия в незаконных действиях.

Органами правопорядка ситуация полностью контролируется. Об итогах спецоперации будет доведено до сведения общественности, - отметил официальный представитель генпрокуратуры.



Фото с сайта topwar.ru


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Комментарии ( 11 )

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Baken (Посетители) Сегодня, 20:00
Цитата: мунайши73
А вот один бывший банкир,депутат и хозяин гостиницы, год назад бесследно пропал.

Загасили мужика,имея всего одну руку имел руку везде,однако пропал ни слуху ни духу,а говорят нет у нас 90-х и никогда не было и в асфальт и в бархан никого не закатывают и в море не топят за 20 миль от берега с рельсой в ногах................
 
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  • Mestnyi
 Satuk (Посетители) Сегодня, 19:54
Цитата: ABCD
берите пример с Узбекистана! Там нет террористов и прочей нечести!

Выжигать калёным железом,начинать надо с интернета,на ладе много лихоимцев которым срок давно светит. Называть их не буду скажут сдал. lol
 
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  • Mestnyi
 дорожник (Посетители) Сегодня, 19:42
Цитата: Thornhill
получали квартиры - продавали их, и с насмешкой над "глупыми" казахами сваливали обратно к себе на родину! Просто поимев денег с Казахстана на халяву.
обидно, нам их будет нехватать

Жить нужно непременно хорошо
 
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  • Шевченко 81
  • Mestnyi
 Имярек (Посетители) Сегодня, 19:23
Надеюсь данная операция затронет всех причасный прямо и косвенно, к поливу распилу денежных средств, выделяемых на полив зелёных насаждений города Актау
От гор акимата,до руководителей тоо выигравший тендер на полив...казнокрады

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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  • Шевченко 81
  • Satuk
  • бася
  • Mestnyi
  • Vohazab
 ABCD (Посетители) Сегодня, 18:42
Как у соседей надо запретить и посадить всех иx,берите пример с Узбекистана! Там нет террористов и прочей нечести!
 
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  • Евгений Сахаров
  • Шевченко 81
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 Thornhill (Посетители) Сегодня, 18:17
Цитата: Жанар
Совершено верно басмачья и так хватало приехавших по кличу ельбасы на!, "историческую родину"?

Эти репатрианты в теории дети предателей родины, в то время когда надо было защищать свою родину от советов, они сбежали в Иран, Афганистан и т.д., а Назарбаев их детей принимал как героев каких то, с музыкой и красными дорожками!

А эти репатрианты, оралманы, получали квартиры - продавали их, и с насмешкой над "глупыми" казахами сваливали обратно к себе на родину! Просто поимев денег с Казахстана на халяву.
 
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  • kkss
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 мунайши73 (Посетители) Сегодня, 17:27
в числе которых покушение на убийство, похищение человека, вымогательство денежных средств.

Вроде у нас в области ни кого давно не похищали. А вот один бывший банкир,депутат и хозяин гостиницы, год назад бесследно пропал.
 
-3
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Taidan (Посетители) Сегодня, 16:43
Жанар, кумаш братишка bazar
 
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 Жанар (Посетители) Сегодня, 16:14
Цитата: бася
сначала вернули всех террористов с Сирии,а теперь объявляют операции по борьбе с ними..

Совершено верно басмачья и так хватало приехавших по кличу ельбасы на!, "историческую родину"?..Из соседних республик...
Так "привезли" обученных террористов из Сирии...Вот вам (жусан), поедайте полынь..

Когда же кончится псевдо "капитализм?!...Хочу в СССР..
 
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 бася (Посетители) Сегодня, 15:29
сначала вернули всех террористов с Сирии,а теперь объявляют операции по борьбе с ними..
 
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