В Мангистауской области КНБ и МВД проводят крупную спецоперацию

Широкомасштабная спецоперация стартовала 29 июля.- Сегодня, 29 июля, подразделениями КНБ совместно с МВД начата масштабная спецоперация по пресечению противоправной деятельности участников организованных преступных группировок в Мангистауской области. Члены ОПГ причастны к совершению ряда тяжких и особо тяжких преступлений, в числе которых покушение на убийство, похищение человека, вымогательство денежных средств. При этом, группировки вооружены, отличаются сплочённостью и дерзостью, - сообщил Дархан Дүйсембай, официальный представитель генеральной прокуратуры РК.В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья населения, как сообщил Дархан Дуйсембай, к проведению спецоперации привлечены силы и средства подразделений специального назначения органов национальной безопасности и внутренних дел.- Учитывая возможные провокации в социальных сетях, призываем граждан не реагировать на них и не поддаваться панике, воздержаться от участия в незаконных действиях.Органами правопорядка ситуация полностью контролируется. Об итогах спецоперации будет доведено до сведения общественности, - отметил официальный представитель генпрокуратуры.Фото с сайта topwar.ru