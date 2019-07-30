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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:42

Просмотров: 1456

«Рус, красавчик!»: Участников ограбления задержала полиция Актау

Личности участников потасовки, которые пытались ограбить молодого человека, установлены и задержаны. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции Мангистауской области.

Кадр видео
Видеоролик, на котором трое мужчин пытаются отобрать у молодого человека мобильный телефон и деньги, был изучен полицейскими. Личности троих грабителей установлены. Позже они были задержаны.

- Данный факт зарегистрирован по статье 293 УК РК (Хулиганство). Проводятся необходимые следственные мероприятия, - отметили в ведомстве.


Злоумышленникам грозит штраф в размере до пяти тысяч месячных расчётных показателей (12 625 000 тенге) либо исправительные работы, либо привлечение к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничение свободы на срок от трёх до семи лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Напомним, инцидент произошёл 13 июля во 2 микрорайоне. Герой нашумевшего видеоролика Руслан Муханбеткалиев не смог остаться равнодушным, увидев, как на одного напали трое. Не побоявшись численного преимущества, он выбежал на улицу и разогнал хулиганов.



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Комментарии ( 3 )

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  • ddd888
  • freizer
 makenych (Посетители) Сегодня, 13:27
Ни когда не видит грабителя который телефон с земли поднимает и на парапет ложит а не в карман. Больше смахивает на историю рабочие и бригадир
 
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  • arelav_74
  • ddd888
  • tolk
 Д.Е.Д. (Посетители) Сегодня, 11:50
Рус - красавчик!!! реально спас пацана, а шакалов закрыть, какие работы, какие штрафы, она же падаль, шакалье.
 
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  • arelav_74
  • ddd888
 Адлен (Посетители) Сегодня, 11:47
Злоумышленникам грозит штраф в размере до пяти тысяч месячных расчётных показателей (12 625 000 тенге) либо исправительные работы, либо привлечение к общественным работам на срок до 1200 часов


Вот на 12 лямов каждого нагрузить и половину Русу отдать! Вот это по-человечески. Поднялся бы пацан, поверил бы в хорошее. Таких как он один на 17 миллионов.
 
 

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