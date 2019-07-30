«Рус, красавчик!»: Участников ограбления задержала полиция Актау

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Видеоролик, на котором трое мужчин пытаются отобрать у молодого человека мобильный телефон и деньги, был изучен полицейскими. Личности троих грабителей установлены. Позже они были задержаны.
Злоумышленникам грозит штраф в размере до пяти тысяч месячных расчётных показателей (12 625 000 тенге) либо исправительные работы, либо привлечение к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничение свободы на срок от трёх до семи лет, либо лишение свободы на тот же срок.
Напомним, инцидент произошёл 13 июля во 2 микрорайоне. Герой нашумевшего видеоролика Руслан Муханбеткалиев не смог остаться равнодушным, увидев, как на одного напали трое. Не побоявшись численного преимущества, он выбежал на улицу и разогнал хулиганов.
- Данный факт зарегистрирован по статье 293 УК РК (Хулиганство). Проводятся необходимые следственные мероприятия, - отметили в ведомстве.
Злоумышленникам грозит штраф в размере до пяти тысяч месячных расчётных показателей (12 625 000 тенге) либо исправительные работы, либо привлечение к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничение свободы на срок от трёх до семи лет, либо лишение свободы на тот же срок.
Напомним, инцидент произошёл 13 июля во 2 микрорайоне. Герой нашумевшего видеоролика Руслан Муханбеткалиев не смог остаться равнодушным, увидев, как на одного напали трое. Не побоявшись численного преимущества, он выбежал на улицу и разогнал хулиганов.