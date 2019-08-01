Спецоперация в Мангистау: Арестованы еще девять из 17 задержанных человек

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Мера пресечения в виде ареста на два месяца была применена 31 июля.
- Специализированным следственным судом Актау 31 июля избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца в отношении девятерых членов преступных групп Мангистауского региона: Н. Уткилбаева, Ж. Косаева, Т. Килжанова, А. Абдыкадырова, С. Ешманова, Т. Егизбаева, С. Кыстаубая, С. Койшыбаева, К. Тлепиева.
Все они подозреваются в покушении на убийство и вымогательстве. Постановления суда не вступили в законную силу и могут быть обжалованы в апелляционном порядке участниками, - сказано в сообщении областного суда.
Напомним, 29 июля Комитетом национальной безопасности совместно с Министерством внутренних дел проведена крупномасштабная специальная операция по пресечению противоправной деятельности участников преступных группировок, действовавших в Мангистауской области. В Генеральной прокуратуре Казахстана сообщили, что члены ОПГ причастны к совершению ряда тяжких и особо тяжких преступлений, в числе которых покушение на убийство, похищение человека, вымогательство денежных средств, а также незаконное хранение наркотиков и оружия. Группировки вооружены, отличаются сплочённостью и дерзостью. В ходе обысков в домах и при себе у задержанных обнаружены и изъяты: пистолеты ТТ и Макарова, револьвер с глушителем, карабин системы Сайга, три травматических пистолета, девять обрезов, более 160 боеприпасов к ним, наркотические средства, различное холодное оружие, а также денежные средства в размере 5,6 миллиона тенге.
Днем ранее, то есть 30 июля, на двухмесячный срок арестовали восьмерых задержанных.
- Специализированным следственным судом Актау 31 июля избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца в отношении девятерых членов преступных групп Мангистауского региона: Н. Уткилбаева, Ж. Косаева, Т. Килжанова, А. Абдыкадырова, С. Ешманова, Т. Егизбаева, С. Кыстаубая, С. Койшыбаева, К. Тлепиева.
Все они подозреваются в покушении на убийство и вымогательстве. Постановления суда не вступили в законную силу и могут быть обжалованы в апелляционном порядке участниками, - сказано в сообщении областного суда.
Напомним, 29 июля Комитетом национальной безопасности совместно с Министерством внутренних дел проведена крупномасштабная специальная операция по пресечению противоправной деятельности участников преступных группировок, действовавших в Мангистауской области. В Генеральной прокуратуре Казахстана сообщили, что члены ОПГ причастны к совершению ряда тяжких и особо тяжких преступлений, в числе которых покушение на убийство, похищение человека, вымогательство денежных средств, а также незаконное хранение наркотиков и оружия. Группировки вооружены, отличаются сплочённостью и дерзостью. В ходе обысков в домах и при себе у задержанных обнаружены и изъяты: пистолеты ТТ и Макарова, револьвер с глушителем, карабин системы Сайга, три травматических пистолета, девять обрезов, более 160 боеприпасов к ним, наркотические средства, различное холодное оружие, а также денежные средства в размере 5,6 миллиона тенге.
Днем ранее, то есть 30 июля, на двухмесячный срок арестовали восьмерых задержанных.