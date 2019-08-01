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ЛАДА.kz » Происшествия

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 16:39

Просмотров: 1761

Спецоперация в Мангистау: Арестованы еще девять из 17 задержанных человек

Задержанные с санкции суда арестованы на два месяца. Об этом сообщили в суде Мангистауской области.

фото из открытых источников
Мера пресечения в виде ареста на два месяца была применена 31 июля.

- Специализированным следственным судом Актау 31 июля избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца в отношении девятерых членов преступных групп Мангистауского региона: Н. Уткилбаева, Ж. Косаева, Т. Килжанова, А. Абдыкадырова, С. Ешманова, Т. Егизбаева, С. Кыстаубая, С. Койшыбаева, К. Тлепиева.

Все они подозреваются в покушении на убийство и вымогательстве. Постановления суда не вступили в законную силу и могут быть обжалованы в апелляционном порядке участниками, - сказано в сообщении областного суда.


Напомним, 29 июля Комитетом национальной безопасности совместно с Министерством внутренних дел проведена крупномасштабная специальная операция по пресечению противоправной деятельности участников преступных группировок, действовавших в Мангистауской области. В Генеральной прокуратуре Казахстана сообщили, что члены ОПГ причастны к совершению ряда тяжких и особо тяжких преступлений, в числе которых покушение на убийство, похищение человека, вымогательство денежных средств, а также незаконное хранение наркотиков и оружия. Группировки вооружены, отличаются сплочённостью и дерзостью. В ходе обысков в домах и при себе у задержанных обнаружены и изъяты: пистолеты ТТ и Макарова, револьвер с глушителем, карабин системы Сайга, три травматических пистолета, девять обрезов, более 160 боеприпасов к ним, наркотические средства, различное холодное оружие, а также денежные средства в размере 5,6 миллиона тенге.

Днем ранее, то есть 30 июля, на двухмесячный срок арестовали восьмерых задержанных.


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Комментарии ( 3 )

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Sapsan (Посетители) Сегодня, 18:47
Ohotnik,
Цитата: Ohotnik
Я что не имею право хранить их дома?

Храни,но отдельно от оружия и боеприпасов.
 
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Ohotnik (Посетители) Сегодня, 17:45
Все понимаю, преступник должен сидеть в тюрьме. Если задержанные действительно создали ОПГ, пусть их крутят по полной. Тем более, что оружие нашли. Но вот что не могу понять при чем тут деньги? Я что не имею право хранить их дома?
 
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Sardina211298 (Посетители) Сегодня, 17:23
Ну, если уже и фамилии обнародовали, то дело серьезное.
 
 

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