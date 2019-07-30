Спецоперация КНБ и МВД: Четыре особо опасные группировки обезвредили в Мангистау

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Обыски, как сообщает телеканал ktk.kz, прошли в разных районах Мангистауской области по местам нахождения преступников. Задерживали участников преступных группировок в их домах, на съёмных квартирах и в дороге. При них были обнаружены наркотики и оружие.
- Четыре особо опасные преступные группировки обезвредили в Мангистау. Сотрудники комитета нацбезопасности и МВД одновременно провели больше 30 обысков в разных районах города. Эта спецоперация стала одной из самых масштабных, которые были проведены за последнее время в стране. Задерживали силовики матёрых преступников, которые причастны к похищениям, покушениям на убийство, незаконному хранению оружия и наркотиков, - сообщает телеканал КТК.
Задержание проходило в одно время. Началось оно около 06:00 часов 29 июля, и к обеду уже были задержаны 20 человек. В отношении 16 в тот же день была избрана мера пресечения в виде ареста.
Напомним, в генеральной прокуратуре Казахстана сообщили, что члены ОПГ причастны к совершению ряда тяжких и особо тяжких преступлений, в числе которых покушение на убийство, похищение человека, вымогательство денежных средств, а также незаконное хранение наркотиков и оружия. Группировки вооружены, отличаются сплочённостью и дерзостью.
Скриншоты видео КТК
- Четыре особо опасные преступные группировки обезвредили в Мангистау. Сотрудники комитета нацбезопасности и МВД одновременно провели больше 30 обысков в разных районах города. Эта спецоперация стала одной из самых масштабных, которые были проведены за последнее время в стране. Задерживали силовики матёрых преступников, которые причастны к похищениям, покушениям на убийство, незаконному хранению оружия и наркотиков, - сообщает телеканал КТК.
Задержание проходило в одно время. Началось оно около 06:00 часов 29 июля, и к обеду уже были задержаны 20 человек. В отношении 16 в тот же день была избрана мера пресечения в виде ареста.
Напомним, в генеральной прокуратуре Казахстана сообщили, что члены ОПГ причастны к совершению ряда тяжких и особо тяжких преступлений, в числе которых покушение на убийство, похищение человека, вымогательство денежных средств, а также незаконное хранение наркотиков и оружия. Группировки вооружены, отличаются сплочённостью и дерзостью.
Скриншоты видео КТК