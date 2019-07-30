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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 11:13

Просмотров: 3793

Спецоперация КНБ и МВД: Четыре особо опасные группировки обезвредили в Мангистау

Сотрудниками комитета национальной безопасности и Министерства внутренних дел РК проведены более 30 обысков в Мангистауской области. Задержаны 20 человек. Об этом сообщает телеканал КТК.

Иллюстративное фото
Обыски, как сообщает телеканал ktk.kz, прошли в разных районах Мангистауской области по местам нахождения преступников. Задерживали участников преступных группировок в их домах, на съёмных квартирах и в дороге. При них были обнаружены наркотики и оружие.

- Четыре особо опасные преступные группировки обезвредили в Мангистау. Сотрудники комитета нацбезопасности и МВД одновременно провели больше 30 обысков в разных районах города. Эта спецоперация стала одной из самых масштабных, которые были проведены за последнее время в стране. Задерживали силовики матёрых преступников, которые причастны к похищениям, покушениям на убийство, незаконному хранению оружия и наркотиков, - сообщает телеканал КТК.

Задержание проходило в одно время. Началось оно около 06:00 часов 29 июля, и к обеду уже были задержаны 20 человек. В отношении 16 в тот же день была избрана мера пресечения в виде ареста.

Напомним, в генеральной прокуратуре Казахстана сообщили, что члены ОПГ причастны к совершению ряда тяжких и особо тяжких преступлений, в числе которых покушение на убийство, похищение человека, вымогательство денежных средств, а также незаконное хранение наркотиков и оружия. Группировки вооружены, отличаются сплочённостью и дерзостью.

Скриншоты видео КТК


Спецоперация КНБ и МВД: Четыре особо опасные группировки обезвредили в Мангистау
Спецоперация КНБ и МВД: Четыре особо опасные группировки обезвредили в Мангистау
Спецоперация КНБ и МВД: Четыре особо опасные группировки обезвредили в Мангистау
Спецоперация КНБ и МВД: Четыре особо опасные группировки обезвредили в Мангистау
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Комментарии ( 6 )

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makenych (Посетители) Сегодня, 13:50
Ми на месте!
Ждём дальнейших указаний
Выход выход
Вот это цирк
Специально для КТК.
Даже кино правдоподобно снять не получается
 
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 Адлен (Посетители) Сегодня, 11:50
А лучше бы мордасом по земле прокатили бы кое кого, кто виноват в том, что город засох, да ещё кое кого, кто руководит неким "Альянсом". А с ними вместе ещё и того, кто решил всё побережье области продать...

Я бы тогда за спецслужбы горой бы встал. А так - простите. Налоговая саранча.
 
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 Чингизид (Посетители) Сегодня, 11:45
Да изначально все это ЦИРК!!! Надо быть бараном чтоб всех предупредить об облаве и супер пупер спецоперации. Никогда силовые структуры не возьмут журналиста на реальное задержание, так как если они облажают, то прославятся на весь мир. Тут же изначально видно, что это сценарий, надеясь что пипл прохавает!
 
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 Д.Е.Д. (Посетители) Сегодня, 11:42
да, тоже вопросов больше чем ответов, кого похитили они, как давно они в области, почему раньше про них не было слышно, почему нет списков имен фамилий и портретов, в общем ничего не понятно.

скажите, теперь то мы заживем? теперь зелень будет поливаться, мкр перестанут застраиваться внутри, асфальт будет в микрорайонах качественный? коррупция исчезнет как и круговая порука?
 
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 Адлен (Посетители) Сегодня, 11:33
Не верю никаким подобным материалам, где не показывают лиц и не пишут конкретных имён.

Обычно реальных членов ОПГ наоборот показывают и просят сообщать об их преступлениях. А тут...
 
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 Courage (Посетители) Сегодня, 11:31
и чего они ждали, если они не первый день действуют, как-то странно
 
 

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