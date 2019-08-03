В Актау на водосбросе «Шора» вновь утонул мужчина

Фото спасателей Актау

Несчастный случай произошел 3 августа на водосбросном канале, именуемом в народе «Шора».



Информация о происшествии поступила в 17:30.



- Тонули двое человек, одного из которых спасли отдыхающие. Поиски утонувшего продолжаются, - рассказали в оперативно-спасательном отряде.



Позже стало известно, что тело утонувшего нашли в районе одной из баз отдыха.