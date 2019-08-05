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ЛАДА.kz » Происшествия

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 14:06

Просмотров: 3290

Огнестрельные ранения получили два человека в кафе Актау

Инцидент произошел в 6 микрорайоне в одном из увеселительных заведений. Пострадавших доставили в Мангистаускую областную больницу. Подозреваемый задержан. Об этом сообщили в управлении полиции Мангистау.

Иллюстративное фото
По данным пострадавших, конфликт произошёл на фоне словесной перепалки.

- Пострадавший 1993 года рождения получил огнестрельное ранение стопы. Парень 1992 года рождения получил пулевое ранение левого голеностопного сустава. После оказания медицинской помощи обоих отправили на амбулаторное лечение, – сообщили в управлении здравоохранения Мангистау.

Подозреваемый в преступлении с санкции суда арестован на два месяца.

- По данному факту управлением полиции проводится досудебное расследование по части 3 статьи 293 Уголовного кодекса РК (хулиганство). Расследование продолжается, – сообщили в пресс-службе управления полиции Мангистауской области.


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Комментарии ( 4 )

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spamregg (Посетители) Сегодня, 16:34
В этом заведений всегда то ножами режут то стреляют. Кто туда ходит еще.
 
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Pеtrоff (Посетители) Сегодня, 16:26
Цитата: Mandarin188
Только хулиганство????


По этой статье проводится расследование, далее преступление может быть переквалифицированно по другой статье. Кто знает, умышленное, не умышленное, законное хранение или нет... Может быть вообще ствол был с разрешением и применён был для самообороны. Кто знает, в общем.
 
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NeirosMD (Посетители) Сегодня, 16:22
Цитата: Mandarin188
Только хулиганство???? а где умышленное причинение тяжкого вреда здоровью? незаконное хранение оружия?? и т.д..

А это сынок! Он только хулиганит...
 
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 Mandarin188 (Посетители) Сегодня, 15:33
Только хулиганство???? а где умышленное причинение тяжкого вреда здоровью? незаконное хранение оружия?? и т.д..
 
 

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