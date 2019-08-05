Огнестрельные ранения получили два человека в кафе Актау

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По данным пострадавших, конфликт произошёл на фоне словесной перепалки.



- Пострадавший 1993 года рождения получил огнестрельное ранение стопы. Парень 1992 года рождения получил пулевое ранение левого голеностопного сустава. После оказания медицинской помощи обоих отправили на амбулаторное лечение, – сообщили в управлении здравоохранения Мангистау.



Подозреваемый в преступлении с санкции суда арестован на два месяца.



- По данному факту управлением полиции проводится досудебное расследование по части 3 статьи 293 Уголовного кодекса РК (хулиганство). Расследование продолжается, – сообщили в пресс-службе управления полиции Мангистауской области.