Времянка взорвалась в селе Бейнеу

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Происшествие случилось 6 октября в 09:00 часов на улице Сатпаева в селе Бейнеу.



В результате взрыва газовоздушной смеси в помещении частного жилого дома пострадали два человека 1975 и 1999 годов рождения. Последний находится в тяжёлом состоянии. Их доставили в Бейнеускую центральную районную больницу.



Площадь поражения составила 300 квадратных метров.