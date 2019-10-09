Два землетрясения произошли в Каспийском море

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Первое землетрясение магнитудой 4,4 балла произошло в 07:06 по местному времени на глубине 28 метров в 363 километрах от Актау. Координаты гипоцентра - 40.42 N, 51.79 E.



В этот же день в 09:33 подземные толчки магнитудой 3,4 балла раздались в 271 километре от Актау. Землетрясение произошло на глубине 10 километров. Координаты гипоцентра - 41.63 N, 49.21 E.