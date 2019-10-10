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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 11:17

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В результате аварии в Жанаозене пострадали девять человек

Среди пострадавших находились четыре женщины и двухлетний ребенок. Об это сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
Происшествие случилось вчера, 9 октября, в 22:15.

Возле средней школы №22 в микрорайоне Рауан в Жанаозене столкнулись несколько автомобилей.

В результате этого столкновения пострадали девять человек. Их доставили в Жанаозенскую городскую больницу.

Среди пострадавших находился двухлетний ребенок, которого госпитализировали в травматологическое отделение с закрытой черепно-мозговой травмой (ЗЧМТ), сотрясением головного мозга (СГМ), ушибами височной части головы и передней брюшной стенки.

- В травматологическое отделение госпитализировали 55-летнего инвалида I группы с переломом правой берцовой кости со смещением, женщину 1958 года рождения и гражданина Туркменистана 1967 года рождения с ЗЧМТ и СГМ. Две женщины 1987 и 1986 годов рождения с ЗЧМТ и СГМ, а также ушибами мягких тканей головы отказались от госпитализации. Амбулаторное лечение после оказания первой помощи было назначено 22-летнему мужчине и 51-летней женщине, - рассказали в пресс-службе управления здравоохранения региона.



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