В результате аварии в Жанаозене пострадали девять человек

Фото из архива Lada.kz

Происшествие случилось вчера, 9 октября, в 22:15.



Возле средней школы №22 в микрорайоне Рауан в Жанаозене столкнулись несколько автомобилей.



В результате этого столкновения пострадали девять человек. Их доставили в Жанаозенскую городскую больницу.



Среди пострадавших находился двухлетний ребенок, которого госпитализировали в травматологическое отделение с закрытой черепно-мозговой травмой (ЗЧМТ), сотрясением головного мозга (СГМ), ушибами височной части головы и передней брюшной стенки.



- В травматологическое отделение госпитализировали 55-летнего инвалида I группы с переломом правой берцовой кости со смещением, женщину 1958 года рождения и гражданина Туркменистана 1967 года рождения с ЗЧМТ и СГМ. Две женщины 1987 и 1986 годов рождения с ЗЧМТ и СГМ, а также ушибами мягких тканей головы отказались от госпитализации. Амбулаторное лечение после оказания первой помощи было назначено 22-летнему мужчине и 51-летней женщине, - рассказали в пресс-службе управления здравоохранения региона.