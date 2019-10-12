И.о. руководителя отдела земельных отношений Тупкараганского района подозревается в служебном подлоге

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Антикоррупционной службой региона начато досудебное расследование в отношении исполнявшего обязанности руководителя Тупкараганского районного отдела земельных отношений по подозрению в совершении служебного подлога.



По данным ведомства, чиновник подозревается в выдаче 22 физическим и юридическим лицам земельных участков на общую сумму 62 миллиона тенге. Земельные участки выдавались без проведения торгов по продаже или права аренды, путем выдачи фиктивных выписок из протокола земельной комиссии, которая фактически не созывалась.



- Окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его виновности будет вынесено судом, - отметили в Антикоррупционной службе региона.