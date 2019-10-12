Труп обнаружили в 15 микрорайоне Актау

В пресс-службе управления здравоохранения региона рассказали, что сегодня, 12 октября, в 08:46 на пульт диспетчера 103 поступил вызов по адресу 15 микрорайон 18 дом.- Очевидцы сообщили, что возле мусорного контейнера лежит женщина без сознания. Бригада Скорой медицинской помощи выехала на место вызова в 08:47. По приезду бригады Скорой медицинской помощи обнаружен труп женщины на матраце. Примерный возраст женщины 50-55 лет. Причина смерти неизвестна. Медики констатировали биологическую смерть, - рассказали в пресс-службе ведомства.