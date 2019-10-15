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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 12:00

Просмотров: 1943

Ребёнок погиб под колёсами автомашины в Жанаозене

Подозреваемый в наезде на несовершеннолетнего задержан и водворён в изолятор временного содержания. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото очевидцев
Инцидент произошёл вчера, 14 октября, примерно в 15:55 часов.

Ребёнок погиб под колёсами автомашины в Жанаозене


В микрорайоне «Рахат» был совершён наезд на ребёнка 2010 года рождения, который в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) скончался на месте.

Факт ДТП зарегистрировали в едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) управления полиции Жанаозена по части 3 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан (УК РК).

- Подозреваемый водворён в ИВС. Проводится досудебное расследование. Назначена судебно-медицинская экспертиза, - отметили в пресс-службе ведомства.

Для справки:
Статья 345. Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами
1. Нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека, - наказывается штрафом в размере до ста шестидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до сорока суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.
2. То же деяние, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, –
наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть человека, – наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.
4. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, – наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.




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