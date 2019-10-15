Ребёнок погиб под колёсами автомашины в Жанаозене

Инцидент произошёл вчера, 14 октября, примерно в 15:55 часов.В микрорайоне «Рахат» был совершён наезд на ребёнка 2010 года рождения, который в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) скончался на месте.Факт ДТП зарегистрировали в едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) управления полиции Жанаозена по части 3 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан (УК РК).- Подозреваемый водворён в ИВС. Проводится досудебное расследование. Назначена судебно-медицинская экспертиза, - отметили в пресс-службе ведомства.1. Нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека, - наказывается штрафом в размере до ста шестидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до сорока суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.2. То же деяние, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, –наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть человека, – наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.4. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, – наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.