За сутки водители автобусов в Мангистау совершили более 500 правонарушений

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Оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус» стартовало 10 октября. В первый день ОПМ сотрудниками полиции был выявлен 571 факт нарушений, совершённых водителями автобусов.



Самым частым, как отметили в пресс-службе ведомства, является нарушение правил маневрирования, то есть невыполнение требования подать сигнал перед началом движения, перестроения, поворота, разворота или остановки (статья 595 часть 1 КоАП РК). За это оштрафовали 107 водителей.



Более 120 водителям придется выплатить штраф за использование сотового телефона при управлении автотранспортом (статья 591 КоАП РК).



За незаконное переоборудование транспортного средства по статье 590 КоАП РК к ответственности привлекли 70 водителей автобусов.



Еще 69 водителям придётся выплатить штраф по статье 612 часть КоАП РК за управление транспортными средствами без документов.



За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения (статья 608 КоАП РК) привлечены к ответственности два человека. Им грозит лишение водительских прав на три года.



Также 32 водителя привлекли к ответственности по статье 463 (Занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий (операций) без регистрации, разрешения, а равно ненаправление уведомления в случаях, когда регистрация, разрешение, направление уведомления обязательны, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния).



- Были отмечены и другие правонарушения. Данное мероприятие проводится в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий среди водителей на дорогах республиканского и местного значения в Мангистауской области для снижения количества ДТП, а также нарушений ПДД. ОПМ «Автобус» продлится до 17 октября, - сообщили в пресс-службе ведомства.



Полицейские убедительно просят соблюдать закон и быть аккуратными на дорогах.