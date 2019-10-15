За неделю в Мангистау сгорели четыре автомобиля

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В регионе за неделю произошло пять пожаров и 15 случаев горения, один раз спасатели выезжали на аварийно-спасательные работы.



Один из пожаров произошёл 7 октября в Актау. Примерно в 09:10 в 1 микрорайоне в результате короткого замыкания произошло горение в моторном отсеке автомобиля ВАЗ-2114. Потушили машину до прибытия пожарных. Пострадавших нет.



В этот же день произошёл пожар в Жанаозене. Примерно в 14:00 рядом с домом №303 в микрорайоне «Жулдыз» полностью сгорела пристроенная к дому крыша котельной. Площадь горения составила 11 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем.



Ещё одна машина сгорела в этот же вечер на трассе Бейнеу-Cарга. Автомашина Audi 80 полностью сгорела. Обошлось без пострадавших. Причину устанавливает дежурный дознаватель.



В субботу, 12 октября, в 01:10 на трассе Актау-Жанаозен полностью сгорела автомашина Mеrsedes E-280. Пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем.



В ночь с 13 на 14 октября сгорел ещё один автомобиль. Происшествие произошло в 11 микрорайоне возле дома №23. По приезду пожарных обнаружено горение панели и передних сидений в автомашине Opel Vectra 1993 года выпуска.