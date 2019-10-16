В котельной детского сада в Акшукуре обрушилась стена из-за хлопка пара

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Инцидент произошел 15 октября в 19:00.



- В 19:00 в селе Акшукур Тупкараганского района Мангистауской области в отдельно стоящей котельной на территории частного детского сада «Балапан» произошел хлопок паровоздушной смеси. В результате произошло обрушение стены и кровли площадью шесть квадратных метров. Жертв и пострадавших в происшествии нет, – сообщили в пресс-службе ДЧС региона.