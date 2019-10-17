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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 21:58

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Короткое замыкание стало причиной пожара в 22 микрорайоне Актау

Пожар произошел сегодня вечером, 17 октября, на четвертом этаже дома №30 в 22 микрорайоне. Об этом сообщил дознаватель, старший инженер управления по чрезвычайным ситуациям Актау, лейтенант гражданской защиты Асхат Хаджимурадов.

Фото Асхата Хаджимурадова
Информация о пожаре поступила на пульт 101 от соседей в 17:07.

Короткое замыкание стало причиной пожара в 22 микрорайоне Актау


В горевшей квартире никого не было.

Короткое замыкание стало причиной пожара в 22 микрорайоне Актау


Возгорание произошло на кухне. По предварительной данным, причиной стало короткое замыкание: удлинитель на кухне присоединялся к электрической плите.

Короткое замыкание стало причиной пожара в 22 микрорайоне Актау


Квартира в результате пожара оказалась полностью закопчена.

Короткое замыкание стало причиной пожара в 22 микрорайоне Актау


Прибывшим огнеборцам удалось полностью ликвидировать его в 17:37.



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