Короткое замыкание стало причиной пожара в 22 микрорайоне Актау

Информация о пожаре поступила на пульт 101 от соседей в 17:07.В горевшей квартире никого не было.Возгорание произошло на кухне. По предварительной данным, причиной стало короткое замыкание: удлинитель на кухне присоединялся к электрической плите.Квартира в результате пожара оказалась полностью закопчена.Прибывшим огнеборцам удалось полностью ликвидировать его в 17:37.