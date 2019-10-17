Короткое замыкание стало причиной пожара в 22 микрорайоне Актау

Фото Асхата Хаджимурадова
Информация о пожаре поступила на пульт 101 от соседей в 17:07.
В горевшей квартире никого не было.
Возгорание произошло на кухне. По предварительной данным, причиной стало короткое замыкание: удлинитель на кухне присоединялся к электрической плите.
Квартира в результате пожара оказалась полностью закопчена.
Прибывшим огнеборцам удалось полностью ликвидировать его в 17:37.
В горевшей квартире никого не было.
Возгорание произошло на кухне. По предварительной данным, причиной стало короткое замыкание: удлинитель на кухне присоединялся к электрической плите.
Квартира в результате пожара оказалась полностью закопчена.
Прибывшим огнеборцам удалось полностью ликвидировать его в 17:37.
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