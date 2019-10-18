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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:38

Просмотров: 1335

Судью Жанаозенского суда приговорили к трем годам лишения свободы за получение взятки в 500 тысяч тенге

Судью признали виновной в получении взятки за положительное решение оставить без рассмотрения иск Жанаозенского городского отдела земельных отношений.

Фото www.zakon.kz
Антикоррупционной службой Мангистауской области окончено досудебное расследование в отношении судьи Жанаозенского городского суда Айзады Сейлхановой и главного специалиста жилищно-коммунального хозяйства акимата Жанаозена А.Акназарова, подозреваемых в совершении коррупционного преступления.

Из материалов дела следует, что судью поймали при получении взятки в сумме 500 тысяч тенге через посредника А.Акназарова. Установлено, что денежную сумму в размере 500 тысяч тенге судья получила от двух граждан за положительное решение оставить без рассмотрения иск Жанаозенского городского отдела земельных отношений. Данный факт был выявлен антикоррупционной службой совместно с отделом внутренней безопасности и предупреждения коррупции Верховного Суда.

- Приговором Актауского городского суда 17 октября Сейлханова А.С. осуждена и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года. Этим же приговором осужден Акназаров А.Е. и ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы. Указанные лица пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе, - сообщили в пресс-службе суда Мангистауской области.




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Комментарии ( 6 )

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non_alcoholic (Посетители) Сегодня, 15:17
Неужели их сажать начали?! Или очередная показуха?
 
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Зима (Посетители) Сегодня, 14:49
А почему в этот раз не назвали фамилию судьи, который вел процес? Маловатенький срок, это судья ,представитель законности Государства. Или ворон ворону?
 
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tolk (Посетители) Сегодня, 14:13
Три года для судьи это мало.
 
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Князь (Посетители) Сегодня, 13:47
Цитата: Имярек
Видать не у тех взяла

У тех у тех,просто сумму уменьшили в десятки раз,что бы срок меньше был годок и на удо.
 
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Имярек (Посетители) Сегодня, 13:42
Странно тут иных с миллионами задерживают,и не видят состава преступления... Видать не у тех взяла hypnosis и не поделилась

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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  • tolk
 Maik (Посетители) Сегодня, 13:39
За 500 штук............ crazy

Sing birds sing.
 
 

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