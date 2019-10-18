Судью Жанаозенского суда приговорили к трем годам лишения свободы за получение взятки в 500 тысяч тенге

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Антикоррупционной службой Мангистауской области окончено досудебное расследование в отношении судьи Жанаозенского городского суда Айзады Сейлхановой и главного специалиста жилищно-коммунального хозяйства акимата Жанаозена А.Акназарова, подозреваемых в совершении коррупционного преступления.
Из материалов дела следует, что судью поймали при получении взятки в сумме 500 тысяч тенге через посредника А.Акназарова. Установлено, что денежную сумму в размере 500 тысяч тенге судья получила от двух граждан за положительное решение оставить без рассмотрения иск Жанаозенского городского отдела земельных отношений. Данный факт был выявлен антикоррупционной службой совместно с отделом внутренней безопасности и предупреждения коррупции Верховного Суда.
- Приговором Актауского городского суда 17 октября Сейлханова А.С. осуждена и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года. Этим же приговором осужден Акназаров А.Е. и ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы. Указанные лица пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе, - сообщили в пресс-службе суда Мангистауской области.
Из материалов дела следует, что судью поймали при получении взятки в сумме 500 тысяч тенге через посредника А.Акназарова. Установлено, что денежную сумму в размере 500 тысяч тенге судья получила от двух граждан за положительное решение оставить без рассмотрения иск Жанаозенского городского отдела земельных отношений. Данный факт был выявлен антикоррупционной службой совместно с отделом внутренней безопасности и предупреждения коррупции Верховного Суда.
- Приговором Актауского городского суда 17 октября Сейлханова А.С. осуждена и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года. Этим же приговором осужден Акназаров А.Е. и ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы. Указанные лица пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе, - сообщили в пресс-службе суда Мангистауской области.