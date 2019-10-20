Ночной переполох в Актау: Автомобиль врезался в дом и загорелся

- Он кричал, что ему за это ничего не будет. Полицейские меня вообще удивили своим спокойствием. Они начали задерживать его только после моих криков, - рассказывает Айсулу.



- Все в ночных пижамах, дети голые выбегали. Полнейший ужас! - говорит Айсулу.





Как рассказала одна из жительниц ЖК «Шанырак» Айсулу, после аварии их дом вздрогнул.Очевидцы выбежали на улицу помочь водителю Lexus ES 350, который, по словам жителей, был пьян.Когда пламя начало распространяться, Айсулу просила страж порядка эвакуировать людей и сама побежала обратно домой за ребёнком.Lada.kz ожидает официальный комментарий от службы пожаротушения и департамента полиции Мангистауской области.