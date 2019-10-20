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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:30

Просмотров: 11267

Ночной переполох в Актау: Автомобиль врезался в дом и загорелся

Инцидент произошёл в ночь на 20 октября в 32В микрорайоне у многоэтажного жилого комплекса «Шанырак».

Фото очевидца
Как рассказала одна из жительниц ЖК «Шанырак» Айсулу, после аварии их дом вздрогнул.

Очевидцы выбежали на улицу помочь водителю Lexus ES 350, который, по словам жителей, был пьян.

- Он кричал, что ему за это ничего не будет. Полицейские меня вообще удивили своим спокойствием. Они начали задерживать его только после моих криков, - рассказывает Айсулу.


Когда пламя начало распространяться, Айсулу просила страж порядка эвакуировать людей и сама побежала обратно домой за ребёнком.

- Все в ночных пижамах, дети голые выбегали. Полнейший ужас! - говорит Айсулу.


Lada.kz ожидает официальный комментарий от службы пожаротушения и департамента полиции Мангистауской области.










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Комментарии ( 10 )

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  • Ну Ну
 Ирон (Посетители) Сегодня, 21:34
Нечего ему за это не будет .а полиция занята расследованием изнасилования 5 летней девочки на кладбище каким то выродком. Меня тоже задержали 3.5 часа потерял просто потому что вышел из церкви не в то время.лада узнайте там что и как
 
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Абутасним (Посетители) Сегодня, 21:31
Один из культурно пьющих. Задолбали эти пьющие. Из-за них все беды. Вообще распитие и распространение спиртных напитков нужно приравнять к терроризму.
 
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Trygger (Посетители) Сегодня, 20:17
- Он кричал, что ему за это ничего не будет. Полицейские меня вообще удивили своим спокойствием. Они начали задерживать его только после моих криков, - рассказывает Айсулу.
Засранец один из тех кого в зад целуют подхалимы всех мастей,такие же засранцы.
 
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  • Ну Ну
 Placida (Посетители) Сегодня, 20:13
Цитата: n92
хорошо что в дом врезался

да ничего хорошего...представьте сколько копоти в новых, только что отремонтированных квартирах.
С него еще взыскать ущерб за это нужно
 
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  • vaterloo
 n92 (Посетители) Сегодня, 18:39
жаль что таких не сажают...а ведь мог погубить чью-то жизнь...хорошо что в дом врезался

"Он кричал, что ему за это ничего не будет" - на месте надо было его вырубить
 
-1
  • Taidan
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  • vaterloo
 Жанар (Посетители) Сегодня, 17:19
Цитата: бася
конечно ничего не будет,он из службы технадзора проверял дом на на сейсмоустойчивость
... popa
По распоряжению... smeh ...саке, баке..
Отмазался уже!, А!, машина шаровая и гос номер не светят.. look ..

Когда же кончится псевдо "капитализм?!...Хочу в СССР..
 
-1
  • Taidan
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  • vaterloo
 Vohazab (Посетители) Сегодня, 17:19
Все веселее становится жить в АХтау!!!
 
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  • kostya_aktau
  • Жанар
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 бася (Посетители) Сегодня, 16:49
конечно ничего не будет,он из службы технадзора проверял дом на на сейсмоустойчивость lol
 
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  • Tomiris_2014
  • бася
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  • kostya_aktau
  • Trygger
  • Mastercool
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 marskat (Посетители) Сегодня, 14:51
Естественно ему ничего не будет.очередной родственник акиматовских нищих
 
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  • leo529
  • kostya_aktau
  • non_alcoholic
  • vaterloo
 master_kz (Посетители) Сегодня, 14:06
Lada.kz ожидает официальный комментарий от службы пожаротушения и департамента полиции Мангистауской области.

А толку, и без ожиданий ясно что ответят.
 
 

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