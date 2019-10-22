Житель Актау снял квартиру ради кражи телевизора

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Заявление о краже поступило в управление полиции Актау.



- Владелица квартиры пояснила, что неизвестный молодой человек снял квартиру в аренду и похитил телевизор. Данный факт зарегистрирован в управлении полиции города Актау по статье 188 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан (кража). Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере до одной тысячи МРП – до 2 525 000 тенге, либо исправительными работами, либо ограничением свободы до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела криминальной полиции управлением полиции города Актау задержан подозреваемый 1993 года рождения. Вещественные доказательства изъяты. Мера пресечения - подписка о невыезде, как сообщили в департаменте полиции Мангистау.