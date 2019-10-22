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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:58

Просмотров: 1103

Водитель пострадал в ДТП с лошадью в Мангистау

Дорожный инцидент произошёл вечером 21 октября около железнодорожного моста на 71-ом километре трассы Актау-Жетыбай. Подробности происшествия сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото очевидца
Водитель Lada Priora, по информации ведомства, не заметил выбежавшее на дорогу животное. Столкновения избежать не удалось.

В результате аварии мужчина получил травмы и был доставлен в Жетыбайскую сельскую больницу.

Лошадь погибла на месте. Полиция установила личность её хозяина.

Пострадавший намерен обратиться в гражданский суд для возмещения ущерба.

Водитель пострадал в ДТП с лошадью в Мангистау


- По факту наезда на водителя автомобиля был составлен протокол по части 1 статьи 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб), - отметили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.


Ему грозит штраф в размере 20 месячных расчетных показателей (МРП) – 50 500 тенге или лишение прав на полгода.

По данным полиции, за девять месяцев 2019 года произошло пять ДТП с участием домашнего скота. В результате этого два местных жителя погибли, четверо пострадали.

За аналогичный период прошлого года на дорогах зафиксировано шесть аварий с животными, где четыре летальных исхода и семь человек получили травмы.

Сотрудники батальона патрульной полиции, а также управления местной полицейской службы в целях снижения аварийности на дорогах области на регулярной основе проводят оперативные профилактические мероприятия: «Внимание, животные на дороге!», «Безопасная дорога».

Стражи порядка убедительно просят не отпускать домашний скот без присмотра и одевать на него светоотражающие ленты.



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Комментарии ( 6 )

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Empro (Посетители) Сегодня, 12:36
Как обстоят дела со светоотражающими полосками на животных?

Забили? Гоняйте владельцев скота.

Зато профилактику они проводят, и штрафуют водителей за безалаберность хозяев скота.
 
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Moderator (Администраторы ) Сегодня, 12:33
user79, Не знаем, нас на месте не было. В пресс службе полиции считают по другому
 
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user79 (Посетители) Сегодня, 12:16
Лада,не возле моста а возле базы дорожников. Там есть разворот и животные постоянно переходят дорогу здесь. Это уже не первый случай
 
-1
  • Empro
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  • kolu411
  • MAXISS
 leo529 (Посетители) Сегодня, 12:03
по части 1 статьи 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения
Какое именно правило было нарушено в данном случае?

на регулярной основе проводят оперативные профилактические мероприятия: «Внимание, животные на дороге!»
В чем смысл подобных мероприятий?

Стражи порядка убедительно просят не отпускать домашний скот без присмотра и одевать на него светоотражающие ленты.
Да не просить надо, а обязывать и штрафовать!
 
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ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 11:38
... По факту наезда на водителя ..., так кто на кого наехал?- лошадь и органы на водителя авто.... podzatylnik
 
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  • Seawolf
  • kolu411
  • MAXISS
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 11:29
- По факту наезда на водителя автомобиля был составлен протокол по части 1 статьи 610 КоАП РК

Опять двадцать пять! На данном участке стоит знак 1.24 "Перегон скота"? Если нет,то согласно Нормативного Постановления Верховного Суда РК от 6 октября 2017 года за номером 7 разъеснено следующее: Если ДТП повлекшее гибель скота имело место вне зоны действия знака 1.24 при отсутствии нарушения скоростного режима водитель т/с не подлежит административной ответственности по части первой ст.610 КОАП
Вся вина лежит на владельце скота за невыполнение обязанности по осуществлению надзора за животными...

Пострадавший намерен обратиться в гражданский суд для возмещения ущерба.

Всё правильно! И погибшую лошадь надо было забрать на мясо в качестве морального вреда
 
 

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