Водитель пострадал в ДТП с лошадью в Мангистау

- По факту наезда на водителя автомобиля был составлен протокол по части 1 статьи 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб), - отметили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Водитель Lada Priora, по информации ведомства, не заметил выбежавшее на дорогу животное. Столкновения избежать не удалось.В результате аварии мужчина получил травмы и был доставлен в Жетыбайскую сельскую больницу.Лошадь погибла на месте. Полиция установила личность её хозяина.Пострадавший намерен обратиться в гражданский суд для возмещения ущерба.Ему грозит штраф в размере 20 месячных расчетных показателей (МРП) – 50 500 тенге или лишение прав на полгода.По данным полиции, за девять месяцев 2019 года произошло пять ДТП с участием домашнего скота. В результате этого два местных жителя погибли, четверо пострадали.За аналогичный период прошлого года на дорогах зафиксировано шесть аварий с животными, где четыре летальных исхода и семь человек получили травмы.Сотрудники батальона патрульной полиции, а также управления местной полицейской службы в целях снижения аварийности на дорогах области на регулярной основе проводят оперативные профилактические мероприятия: «Внимание, животные на дороге!», «Безопасная дорога».Стражи порядка убедительно просят не отпускать домашний скот без присмотра и одевать на него светоотражающие ленты.