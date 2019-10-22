Полицейские раскрыли два факта незаконного хранения краснокнижной рыбы в Актау

Фото пресс-службы департамента полиции Мангистауской области
Первый факт сотрудники природоохранной полиции департамента полиции Мангистауской области пресекли 21 октября примерно в 18:30 часов в одной из квартир 32В микрорайона.
Стражи порядка изъяли 12 рыбин осетровых пород общим весом 30,9 килограмма.
Подобная ситуация произошла в это же время в 14 микрорайоне. Около дома №27 инспекторы остановили автомобиль Renault Duster. В багажнике машины обнаружены и изъяты 18 рыбин осетровых пород общим весом 52,6 килограмма.
Оба факта зарегистрированы в едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) управления полиции Актау по статье 339 УК РК. Вещественные доказательства изъяты.
Статья 339 УК РК - Незаконные добывание, приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка или уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений или животных, их частей или дериватов, а также растений или животных, на которых введен запрет на пользование, их частей или дериватов, а равно, уничтожение мест их обитания.
Это наказывается штрафом в размере до 3000 месячных расчетных показателей (МРП) - 7 575 000 тенге либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Стражи порядка изъяли 12 рыбин осетровых пород общим весом 30,9 килограмма.
Подобная ситуация произошла в это же время в 14 микрорайоне. Около дома №27 инспекторы остановили автомобиль Renault Duster. В багажнике машины обнаружены и изъяты 18 рыбин осетровых пород общим весом 52,6 килограмма.
Оба факта зарегистрированы в едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) управления полиции Актау по статье 339 УК РК. Вещественные доказательства изъяты.
Статья 339 УК РК - Незаконные добывание, приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка или уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений или животных, их частей или дериватов, а также растений или животных, на которых введен запрет на пользование, их частей или дериватов, а равно, уничтожение мест их обитания.
Это наказывается штрафом в размере до 3000 месячных расчетных показателей (МРП) - 7 575 000 тенге либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.