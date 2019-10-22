Полицейские раскрыли два факта незаконного хранения краснокнижной рыбы в Актау

Первый факт сотрудники природоохранной полиции департамента полиции Мангистауской области пресекли 21 октября примерно в 18:30 часов в одной из квартир 32В микрорайона.Стражи порядка изъяли 12 рыбин осетровых пород общим весом 30,9 килограмма.Подобная ситуация произошла в это же время в 14 микрорайоне. Около дома №27 инспекторы остановили автомобиль Renault Duster. В багажнике машины обнаружены и изъяты 18 рыбин осетровых пород общим весом 52,6 килограмма.Оба факта зарегистрированы в едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) управления полиции Актау по статье 339 УК РК. Вещественные доказательства изъяты.- Незаконные добывание, приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка или уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений или животных, их частей или дериватов, а также растений или животных, на которых введен запрет на пользование, их частей или дериватов, а равно, уничтожение мест их обитания.Это наказывается штрафом в размере до 3000 месячных расчетных показателей (МРП) - 7 575 000 тенге либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.