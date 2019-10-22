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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:27

Просмотров: 1601

Полицейские раскрыли два факта незаконного хранения краснокнижной рыбы в Актау

Общий вес изъятой рыбы осетровых пород составил 83,5 килограмма. Об этом проинформировали в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото пресс-службы департамента полиции Мангистауской области
Первый факт сотрудники природоохранной полиции департамента полиции Мангистауской области пресекли 21 октября примерно в 18:30 часов в одной из квартир 32В микрорайона.

Стражи порядка изъяли 12 рыбин осетровых пород общим весом 30,9 килограмма.

Полицейские раскрыли два факта незаконного хранения краснокнижной рыбы в Актау


Подобная ситуация произошла в это же время в 14 микрорайоне. Около дома №27 инспекторы остановили автомобиль Renault Duster. В багажнике машины обнаружены и изъяты 18 рыбин осетровых пород общим весом 52,6 килограмма.

Полицейские раскрыли два факта незаконного хранения краснокнижной рыбы в Актау


Оба факта зарегистрированы в едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) управления полиции Актау по статье 339 УК РК. Вещественные доказательства изъяты.

Статья 339 УК РК - Незаконные добывание, приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка или уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений или животных, их частей или дериватов, а также растений или животных, на которых введен запрет на пользование, их частей или дериватов, а равно, уничтожение мест их обитания.

Это наказывается штрафом в размере до 3000 месячных расчетных показателей (МРП) - 7 575 000 тенге либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.



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Комментарии ( 1 )

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Жанар (Посетители) Сегодня, 19:31
Cталинкие времена настали.. prey .Стукачей развелось.... look ..Ужас!!!..
Ради личной наживы и отмазки.. crazy

Когда же кончится псевдо "капитализм?!...Хочу в СССР..
 
 

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